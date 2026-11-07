La Morelo en el Rex: hitazos, invitados y un homenaje a La Negra Sosa con Nahuel Pennisi

Marcela Morelo y Nahuel Pennisi cantaron en el Rex.

Marcela Morelo ofreció un show ante un Teatro Gran Rex repleto para presentar de manera oficial su proyecto La Morelo, una propuesta que da inicio a los festejos por sus tres décadas de trayectoria y que reunió a un público que se mantuvo eufórico todo el encuentro. En medio de un repertorio volcado a la cumbia y secundado por destacadas figuras invitadas, la velada alcanzó su punto más alto de emoción cuando la artista unió su voz a la de Nahuel Pennisi para rendir un sentido homenaje a la memoria de Mercedes Sosa.

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El tributo a la icónica referente de la música latinoamericana se inició inmediatamente después de que la dupla interpretara Ponernos de acuerdo, canción que cantan juntos en el reciente disco La Morelo. En ese instante, Marcela y Nahuel conmovieron a todos los presentes con una aclamada versión del clásico Todo cambia, con un clima de profunda comunión en la sala como resultado.

Tras la salida del guitarrista del escenario, la cantautora sostuvo la atmósfera de memoria y gratitud al encarar Jamás te olvidaré, composición de su autoría que tuvo el honor de registrar junto a la propia cantante tucumana en el histórico álbum Cantora. Al finalizar la pieza, Marcela Morelo expresó palabras de reconocimiento por el legado imborrable y la huella personal que la artista dejó en su vida: "Gracias, Mercedes".

Más allá del tramo dedicado al recuerdo de Sosa, la función se transformó en una verdadera celebración donde la intérprete repasó sus hits con nuevos arreglos bailables, aunque en algunos tracks mantuvo su esencia original. El espectáculo contó con una cuidada puesta en escena que acompañó la energía de la discografía reversionada que mantuvo el entusiasmo de la audiencia a lo largo de más de dos horas de concierto.

La lista de invitados sumó otros momentos de gran ovación durante la noche: Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, subió a las tablas para sumarle la impronta de su voz a La fuerza del engaño, mientras que Ángela Leiva desplegó todo su potencial vocal al acompañar a la dueña de casa en Tormento de amor y Roze cantó con Morelo su clásico Luna Bonita. Con este show completamente agotado, la cantante dio el puntapié inicial a una etapa festiva que promete llevar esta propuesta bailable por distintos escenarios del país.

Marcela Morelo.

Marcela Morelo, sobre su encuentro musical con Mercedes Sosa

En diálogo con este medio, la artista rememoró la experiencia de haber compartido un proyecto musical junto a Mercedes Sosa y detalló las circunstancias en las que se concretó su participación en el emblemático álbum Cantora, publicado en 2009. La cantautora explicó que el vínculo comenzó de manera espontánea durante una reunión en la residencia de la icónica intérprete argentina.

"Cuando fui a la casa de Mercedes Sosa morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir. Y ahí Mercedes me empezó a contar del lío que tenía con las agendas de los artistas con los que iba a grabar el disco Cantora, que uno puede, que otro no puede. Y yo ahí, sin pensar, dije: 'Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá'. Y me dijo 'Me gusta, mandame un tema'", relató Morelo sobre la conversación que derivó en la grabación de su obra.

Asimismo, Marcela Morelo destacó la calidez de los encuentros compartidos en el hogar de Sosa y la complicidad entre colegas al abordar aspectos propios del oficio vocal. "Era una mesa increíble, con cosas riquísimas, ella contaba anécdotas y, nada, hablábamos también cosas de cantantes: lo que pasa antes del show, lo que pasa después, lo que pasa si comés antes, etc. Cosas de cantantes, era muy lindo", concluyó.