El arte, la música y el cine abordaron a la reina Isabel II desde la parodia hasta el ícono pop

Desde el arte, la música y el cine, la reina británica Isabel II, quien falleció hoy a los 96 años, fue abordada como ícono pop o figura parodiada y en esa línea se inscriben los trabajos del artista Andy Warhol, las canciones de los Sex Pistols y los Beatles hasta la representación en la serie de Netflix "The Crown" o la película "The Queen".

Warhol recurrió a la fotografía oficial del Jubileo de Plata (1977), tomada por el fotógrafo Peter Grugeon (1918–80) en el Castillo de Windsor en 1975, para crear una serigrafía a color de la reina Isabel II. Formaba parte de la serie 'Reigning Queens' que reunía los rostros de cuatro monarcas: la reina Isabel II del Reino Unido, la reina Margarethe II de Dinamarca, la reina Ntombi Twala de Suazilandia y la reina Beatriz de Países Bajos.

En el terreno del arte, además de Warhol, Annie Leibovitz, Cecil Beaton y Doroty Wilding, también Justin Mortimer recuperó la figura de la monarca que reivindicaba la ocupación de las Islas Malvinas. Lo hizo en “The Queen” (1997), encargado por la Royal Society of the Arts para conmemorar su 50 aniversario y se dio a conocer oficialmente en mayo de 1998.

"Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, y no hay futuro en los sueños de Inglaterra", expresaron los Sex Pistols en su tema "God The Save the Queen", que se presentó en 1977, en medio del 25° aniversario del jubileo de la reina. La portada del single, con su cara y ojos y boca ocultos por los nombres del grupo se transformó en una de las imágenes más conocidas del movimiento punk.

La cadena BBC y la red de radiodifusoras privadas de Inglaterra prohibieron la difusión del tema pero el simple se vendió sostenidamente y se convirtió en el más caro de la historia.

También tuvo canciones de bandas como los Smiths, que le dedicaron el tema "The Queen Is Dead", o los Beatles, que hicieron lo propio con "Her Majesty".

El tema de los Smiths forma parte de su tercer álbum, con fuertes referencias a la coyuntura de ese momento. En un principio, el disco iba a llamarse "Margaret on the Guillotine" en referencia a la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher.

En "Her Majesty", los Beatles la calificaban como "una chica muy agradable", aunque expresaban que la reina "no tenía mucho que decir". "Su Majestad es una chica muy agradable. Pero cambia día tras día", señalaban.

En el último tiempo fue el centro de la serie "The Crown", producida y emitida por la plataforma Netflix que repasa la historia de la Casa Real británica desde el momento en que Isabel II toma las riendas de la corona. La serie, conocida por ser hasta el momento la producción más costosa de la historia, lleva al día de hoy cuatro temporadas y 40 episodios desde que debutó en noviembre de 2016 y está previsto que el próximo 22 de noviembre se estrene la quinta temporada, en la que la actriz Imelda Staunton personificará a la monarca en su versión más contemporánea.

Antes, en 2006, fue representada por Helen Mirren en el cine en la película "The Queen", dirigida por Stephen Frears, en la que el centro es la muerte de la princesa Diana de Gales y su repercusión sobre la familia real británica.

Con información de Télam