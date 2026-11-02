La miniserie de terror escondida en HBO: basada en Stephen King, ideal para maratonear en Halloween

HBO Max cuenta con una de las miniseries ideales para maratonear durante este Halloween 2026: The Outsider, una producción de terror y suspenso basada en una novela de Stephen King que combina una investigación policial con elementos sobrenaturales.

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Estrenada en 2020, cuenta con diez episodios y sigue un caso criminal que desconcierta a los investigadores cuando las pruebas comienzan a contradecirse y aparecen indicios de una presencia difícil de explicar.

Con una trama que avanza entre el misterio, el horror psicológico y lo sobrenatural, The Outsider propone una historia inquietante para quienes buscan qué ver durante la noche del 31 de octubre.

¿De qué se trata The Outsider?

La historia comienza con el hallazgo del cuerpo de Frankie Peterson, un nene de 11 años asesinado en un bosque de Georgia. Las pruebas y los testimonios apuntan a Terry Maitland, un reconocido entrenador de béisbol y profesor del pueblo, como principal sospechoso. Por ese motivo, el detective Ralph Anderson ordena su detención.

Sin embargo, la investigación toma un rumbo inesperado cuando el acusado presenta una coartada respaldada por registros y testigos que lo ubican en otro lugar al momento del crimen. Ante las contradicciones, Anderson recurre a Holly Gibney, una investigadora privada de métodos poco convencionales, para esclarecer lo sucedido.

A medida que avanza la pesquisa, surgen indicios que vinculan el asesinato con otros episodios violentos y apuntan a la posible existencia de una fuerza sobrenatural capaz de adoptar distintas apariencias. Así, los investigadores deberán descubrir qué hay detrás de los hechos y cómo se relacionan entre sí.

La miniserie está protagonizada por Ben Mendelsohn, quien interpreta a Anderson, y Cynthia Erivo, en el papel de Holly Gibney. El elenco también incluye a Jason Bateman como Terry Maitland, junto con Bill Camp, Julianne Nicholson, Mare Winningham y Paddy Considine.

La adaptación televisiva fue desarrollada por Richard Price a partir del libro publicado por King en 2018. Su formato de diez capítulos permite desplegar la investigación de manera gradual y alternar el trabajo policial con el desconcierto de los personajes frente a sucesos que desafían sus certezas.

Ficha técnica de The Outsider