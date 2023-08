El MET recupera la historia sobre el borrado de figuras negras en los lienzos estadounidenses

El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (MET) recuperó una de las pocas pinturas del siglo XIX donde se retrata de manera realista a un niño esclavo, a partir de la adquisición de un cuadro familiar que permite reconstruir la historia sobre el borrado de figuras negras en lienzos a lo largo de la historia estadounidense.

Así lo comunicó el museo, que prepara para febrero la muestra "El Renacimiento de Harlem" ("Harlem renaissance"), una exhibición pionera que recupera retratos, escenas urbanas, fotografías y literatura del movimiento artístico surgido de la diáspora negra del sur rural y segregado de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX.

Se trata del retrato familiar de tres hermanos delante de un árbol donde ahora se ve apoyado a un joven negro, unos pasos atrás de los niños blancos, pero cuya figura fue sobreimpresa hace más de 100 años, extendiendo sobre la clásica vestimenta de servidumbre esclava que lleva el chico el paisaje de fondo -el cielo, las aguas del lago y los pastos altos de la costa- hasta borrar su figura por completo.

"Mis ancestros, afrodescendientes, son parte de este Estados Unidos. Y tenemos que ser capaces de vernos a nosotros mismos en un contexto histórico. Las pinturas que sobreviven son increíblemente importantes porque quedan muy pocas", dice Jeremy Simien a la prensa internacional, el coleccionista de arte que tropezó con la pintura recuperada en un registro de subasta.

La recuperación de este cuadro se inscribe de manera tangencial en la muestra histórica que prepara el MET y que busca por recuperar el arte afroamericano estadounidense a fin de dar cuenta de una parte de la historia de su país sin la mediación de las narrativas hegemónicas, reconociendo al "Renacimiento de Harlem", como el primer movimiento de arte moderno internacional dirigido por afroamericanos y subrayando su papel fundamental en la configuración de la representación del sujeto negro moderno y del propio tejido del arte moderno de principios del siglo XX.

La obra -que no lleva firma- parece el trabajo del renombrado retratista francés Jacques Amans, remarca Simien.

Su historia comienza con un pariente de los niños blancos del cuadro: Eugene Grasser. "Había un esclavo favorito representado en el cuadro que fue borrado luego por alguna razón. La madre de Eugene, Audrey, heredó el retrato y durante décadas lo mantuvo en el garaje hasta que lo donó en 1972 al Museo de Arte de Nueva Orleans que, en lugar de exhibirlo, lo dejó en depósito por 32 años", cuenta el historiador para quien "la historia de esta imagen es la de negligencia institucional" en su país.

El MET adquirió la pintura después de que en el otoño estadounidense, un marchante que representaba a Simien llamara a un curador del Museo Metropolitano de Arte para hablarle sobre la pintura: "En el pasado, no estábamos haciendo todas las preguntas correctas. No buscábamos representaciones de personas esclavizadas de una manera más naturalista porque no creíamos que existieran. Son increíblemente raros". señalaron voceros del museo.

