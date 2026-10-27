Una biografía autorizada del fallecido actor Michael Gambon está por salir en las librerías y ya se filtró un pasaje que narra una absurda anécdota de rodaje en la película Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y que tiene al actor y a Alan Rickman gastando bromas pesadas a Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga.

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En Michael Gambon: The Authorised Biography, la biografía del actor que interpretó a Albus Dumbledore en la saga de películas Harry Potter (tras la muerte de Richard Harris, actor que hizo el personaje en La piedra filosofal y La cámara secreta), se detallan las numerosas bromas que el actor solía gastar a sus compañeros de reparto, tanto en teatro como en cine, según recogió el medio británico The Guardian.

La broma que ofendió a Daniel Radcliffe

El libro escrito por Jasper Rees menciona la atracción de Michael Gambon por las "máquinas de pedos". Al parecer, el actor británico -que murió en septiembre de 2023, a los 82 años- usó uno de estos dispositivos, con la ayuda de Alan Rickman (actor que hizo de Severus Snape en Harry Potter), contra un joven e inocente Daniel Radcliffe.

Durante un primer plano de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Radcliffe está dentro de un saco de dormir junto a otros actores y activa sin proponérselo el aparato para simular pedos que habían colocado como trampa sus compañeros de elenco. "Al principio me molestó mucho", reveló Radcliffe en el libro.

Años más tarde, el actor que encarnó a Harry Potter reflexionó sobre la broma de Michael Gambon y Alan Rickman -ambos ya fallecidos- y la recordó con nostalgia. "Resulta bastante gracioso". sostuvo el intérprete de 37 años al que la historia de J.K Rowling le cambió la vida.