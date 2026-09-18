Marta Gómez: “Tenemos la obligación de tener esperanza y luchar por un planeta distinto”

Marta Gómez llega a Buenos Aires.

La colombiana Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para presentar Letra y Música, un concierto íntimo y emotivo que invita a recorrer y celebrar sus 25 años de carrera artística. Con más de 200 canciones compuestas, 22 discos, numerosas nominaciones y reconocimientos (entre ellos, 2 Latin Grammy), la artista colombiana ha logrado consolidarse como una de las grandes referentes de la escena musical independiente. Su presentación en el Broadway buscará evocar todo ese recorrido: desde aquellas primeras obras nacidas al piano de la casa de sus padres hasta sus composiciones más recientes, donde se conjugan amores, desamores, temores, esperanzas y una fuerte admiración por las mujeres que han marcado su vida. Aquel universo musical profundo y sensible que Marta ha construido a lo largo de este cuarto de siglo llegará al escenario en toda su dimensión: un lenguaje muy propio en el que se entrelazan los ritmos folklóricos latinoamericanos con las libertades del jazz, la luminosidad de su poesía, los timbres delicados de su guitarra y una mirada atenta a las realidades sociales que hoy atraviesan al mundo.

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Letra y música será, entonces, mucho más que un concierto: propiciará un reencuentro con las raíces, la memoria y la esencia de una artista fundamental para este rincón del continente. Volver a Buenos Aires para conmemorar sus 25 años de trayectoria tendrá, además, para esta cantautora, una resonancia afectiva muy particular. En todo este tiempo, Marta ha mantenido con nuestro país un vínculo sumamente cercano: una historia que incluye –entre muchos otros pasajes- a sus primeras presentaciones en peñas folclóricas de Tucumán y Buenos Aires a comienzos de los 2000, la apertura de un concierto de Mercedes Sosa en 2003 y los tantos escenarios, proyectos o estudios de grabación compartidos con artistas locales como León Gieco, Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Piero o Jorge Fandermole. Y como parte inseparable de todo este camino aparece además ese lazo entrañable que la compositora ha tejido con el público argentino: un amor que, año tras año, no ha dejado de crecer y que, por supuesto, será también motivo de festejo. Desde algún lugar del mundo donde Marta anda con su música, la artista habló con El Destape Web acerca de los detalles de su concierto, sus vínculos con músicos argentinos, la celebración que le significa el arte y también el presente que viven varios países de la región, entre ellos Argentina y Colombia, atravesados por políticas de ultra derecha.

Marta Gómez se presenta en el Teatro Broadway.

-Regresas a Buenos Aires para presentar Letra y Música ¿Cuál es el camino musical que recorre este trabajo?

-Sí, regreso a Buenos Aires a compartir este trabajo, Letra y Música, que es un proyecto muy bello, un concierto maravilloso, que sólo presentaré este año, donde doy un recorrido por mis canciones, desde la primera canción que compuse a los 14 años hasta la más reciente, hace un par de meses. Entonces es un camino como por la nostalgia, por el andar de hacer canciones, donde yo trato como de evocar el piano y la sala en la casa de mis papás cuando empecé a componer, cuando viajé a estudiar fuera, cuánto extrañaba a mi país, a mis sobrinas, cuando me enamoré, cuando me desenamoré, cuando tuve a mi bebé, bueno, todo el proceso, digamos, de mi vida en canciones.

-Aparecen los nombres de varios músicos argentinos en tu trayectoria musical, desde Mercedes Sosa a Pedro Aznar, Luis Pescetti o León Gieco ¿Cuál es tu relación con la música de nuestro país?

-Argentina significa demasiado para mi vida y para mi carrera. Yo crecí cantando en un coro y la directora de ese coro maravilloso tenía una amiga muy cercana en Argentina que le mandaba cassettes y partituras con todo lo que estaba sucediendo. Entonces, yo realmente conozco más la música argentina que la música de mi país. Y no lo digo con orgullo, solamente fue lo que me pasó. Conozco más a María Elena Walsh,conozco más incluso a Carlos Gardel, que se escuchaba tanto en Colombia, mi mamá se moría por él y lo escuchábamos muchísimo. Entonces, realmente tengo una conexión muy fuerte, muy poderosa desde muchos años antes de conocer Argentina. Yo ya soñaba con sus calles, ya soñaba con Buenos Aires, ya soñaba con el norte. Y más adelante, el rock argentino, Charly García, León Gieco, Fito Páez.

Toda esa música, digamos, me ha permeado demasiado, desde las zambas tradicionales corales que yo cantaba en mi coro maravilloso, desde la música infantil de María Elena Walsh hasta Mercedes Sosa. Y más adelante Piero, León Gieco, Víctor Heredia, Charly. Digamos que no ha parado, no ha parado hasta el sol de hoy, ¿no? Sigo escuchando música argentina, sigo enloqueciendo por la música argentina. Por ejemplo, Rodrigo Carazo de las nuevas generaciones, el mismo Jorge Fandermole, Martín Neri, Clara Cantore. O sea, yo sigo absolutamente hipnotizada por la música que hacen los argentinos, sobre todo sus melodías y su poesía.

-Un coro dirigido por Florencia Rengifo fue tu primer acercamiento a la música, y allí te quedaste ¿Por qué esa elección? ¿Qué es para vos la música?

-Sí, este coro dirigido por Flora Rengifo, mi gran maestra, mi gran madre musical, fue mi iniciación en la música y me quedé allí. Me quedé porque ella me enseñó todo, me enseñó el amor hacia la música, la necesidad de cantar, el oficio, el ser riguroso con nuestros oficios, el cuidar la voz, el prepararnos: yo tenía clase todos los días de guitarra, de piano, de técnica vocal. Realmente para mí este coro ha sido la mejor escuela que pude tener y bueno, me quedé allí, en esa música, para siempre. Y todavía canto no solamente canciones que aprendí en ese coro, sino que todavía tengo, digamos, dentro mío, la manera en que se trabajaba en el coro en cuanto a los ritmos, en cuanto a la armonía. Por eso la música que canto… pues conozco muy bien todo: la parte rítmica, la parte del bajo, lo que hace la guitarra, lo que hace la percusión. Porque claro, en los coros tú tienes que hacer todas esas músicas, todos esos instrumentos.

Entonces realmente el coro fue la mejor escuela. También te enseña a no ser tú el principal, a estar siempre acobijado por las otras voces, eso es algo que trato de hacer incluso yo siendo la solista, digamos, de mi proyecto. Trato de siempre respetar lo que hace la guitarra, lo que está haciendo el bajo, que todos tengan un papel importante dentro del grupo.

-Hace algunos meses, en tu país ganó las elecciones la derecha, repitiendo lo que sucede en Argentina y en varios países de Latinoamérica ¿Cómo ves el actual momento social y político de este rincón del mundo?

-Sí, Colombia acaba de girar de manera drástica políticamente hacia la derecha, hacia la extrema derecha. Más allá de la derecha, va hacia la ignorancia, va hacia, no sé, una catástrofe, es realmente lo que sucede. Veo el mundo yéndose hacia ese lado: España también está yendo hacia ese lado, Alemania acaba de dar una cosa absurda… porque aparte son personas que viven de una manera y que ganan las elecciones exactamente promoviendo lo opuesto… la reducción de los derechos a la comunidad LGTBI, al negarles el derecho a la adopción. Lo mismo está sucediendo en Colombia, obviamente toda la agenda de mujer pasa a último plano, en Colombia han incluso prohibido la palabra “niñas” dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto que maneja las adopciones, por ejemplo. Entonces han prohibido la palabra niñas, así que ahora sólo se dirá niños, lo cual es gravísimo, no sólo porque nos pretenden borrar del mapa, sino porque entonces ya la violencia que está sistemáticamente ejercida contra las niñas, pues quedará absolutamente borrada y ya no será un problema de agenda porque se sumará con el de los niños, lo cual quiere decir que es un porcentaje muy pequeño de violencia… estamos hablando de cosas gravísimas como violaciones, maltrato, matrimonio infantil… son cosas demasiado tristes. También se acaba de borrar la palabra “campesino”, entonces quiere decir que también está mal honrar a nuestros campesinos, a la gente que ha labrado la tierra, el porte de armas será legal porque se piensa que así se protege, bueno, es realmente lamentable. No llevamos ni un mes de gobierno y ha sido nefasto para Colombia, me entristece muchísimo. Veníamos de un gobierno progresista con sus fallas, pero con unos logros increíbles. Y se enfrentaba el actual presidente a un hombre extraordinario que espero que sea nuestro próximo presidente, uno que sí represente a la mayoría de su país. Muy triste y muy lamentable lo que está pasando en el mundo, hay que seguir cantando, hay que seguir resistiendo.

La artista Marta Gómez se presenta en el Teatro Broadway.

-En tu brazo derecho está tatuada la frase "Ensayar en la tierra la alegría y el canto" ¿Qué dice ese mensaje? ¿Hasta dónde trasciende lo propuesto por Tejada Gómez?

-Tengo tatuada esa frase de la hermosa canción “Hay un niño en la calle”. Me encantó esa frase desde que la oí por primera vez en la hermosa versión de Mercedes Sosa con Residente de Calle 13… “ensayar en la tierra la alegría y el canto”. A mí me encanta el verbo “ensayar” porque es lo que hacemos los músicos, ensayamos y ensayamos. (sonríe) Entonces me gustó la idea de ensayar en la tierra la alegría y el canto… aunque sea ensayemos eso, no sabemos si vamos a dar un concierto y no sabemos si podremos realmente vivir en alegría y canto, pero por lo menos vamos a ensayarlo, eso me encantó. Y no sé, quise recordarme eso siempre… la alegría y el canto, es lo que más deseo en mi vida y por eso me tatué esa frase. Me gustan muchas también de Jorge Fandermole. Siempre lo molesto y le digo que sus frases son muy largas (ríe), pero tiene millones de frases… quizás algún día tenga la valentía de tatuarme en toda la espalda alguna canción de él porque es un poeta maravilloso.

-Hacés música para grandes y músicas para chicos ¿podría decirse que la música es una sola?

-La música es una sola, la música para mí es bien hecha o mal hecha, hecha con amor o hecha a las carreras… la inteligencia artificial entraría dentro de ese género. La música es música bonita o música fea, música con la necesidad de expresar o música simplemente por hacer. Entonces yo sí creo que la música hecha para niños y niñas tendría que tener el mismo cuidado que la música para adultos. Es distinto, claro, como un concierto también es diferente, como una película es diferente, como un libro es diferente. Usaremos diferentes palabras, quizás usaremos metáforas más que imágenes concretas, pero la idea es que la música se haga hermosamente, con mucho tiempo, con mucha calma, con los mejores músicos, con los mejores instrumentos, con la mejor poesía. Yo pienso que la infancia merece una música hecha especialmente para ella.

-Dicen por ahí que existe otro mundo, pero habita en éste mundo ¿Cómo es el mundo que habita Marta Gómez?

-Hay muchos mundos dentro de este planeta. Yo habito en un mundo de mucha esperanza: soy una persona muy alegre y muy esperanzadora. Creo, siempre lo digo, que los que somos padres o madres no tenemos el derecho de tirar la toalla, tenemos la obligación de tener esperanza por lo menos y luchar por un planeta distinto. Yo creo que es posible, creo que hay mucha gente luchando para eso, creo que somos más los que queremos ese mundo habitable donde se respete la vida, cualquier tipo de vida, donde los seres humanos seamos de todos los colores y sabores y eso esté perfecto y nos demos cuenta de que ahí está nuestra riqueza, donde no le tengamos miedo a la diferencia, donde seamos tolerantes y apostemos por la paz y por el arte. Así que soy una persona con mucha esperanza y creo que eso estaría en mi mundo. Siempre trato de buscar la belleza, siempre estoy descubriendo canciones bellas, poesía: creo que hay que rodearse de arte y de belleza más que nunca.

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