Mariana Enriquez es sin dudas una de las escritoras más destacadas de Argentina. Conocida por sus títulos de terror y sobrenaturales, como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, la periodista compartió cuáles son los 5 libros que deberías leer.

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Los 5 libros que recomienda Mariana Enriquez: de qué se tratan

En una colaboración con la Librería Lasai (Madrid), Enriquez recomendó algunas de sus obras favoritas contemporáneas que abarcan desde títulos de no ficción, fantasía y hasta historias ambientadas durante la Segunda Guerra Mundial.

1. La llamada, de Leila Guerriero

Se trata de una crónica de no ficción sobre la vida de Silvia Labayru, una militante montonera que fue secuestrada en la ESMA durante la dictadura militar a los 20 años, cuando estaba embarazada de seis meses, y fue una de las pocas sobrevivientes.

Leila Guerriero empezó a entrevistarla en 2021, mientras se esperaba la sentencia del primer juicio por delitos sexuales contra mujeres secuestradas durante la dictadura, en el que Labayru era una de las primeras denunciantes.

"Ya es un clásico contemporáneo de la periodista y escritora argentina. Es una historia bien contada y terrible. Es alucinante", consideró Mariana Enriquez.

2. Piranesi, de Susanna Clarke

El libro aborda la historia de un joven que está encerrado en un palacio y no recuerda quién es. Dice que, hasta donde recuerda, Piranesi no es su nombre. En ese mundo hay solo otra persona, “el Otro”, que le oculta la salida al exterior y teme que un segundo visitante, el 16, descubra la verdad sobre la vida anterior de Piranesi.

"Es un libro muy extraño, es poético. Te enamorás, es un librazo", consideró Enriquez, quien reveló que es su novela favorita de los últimos años.

Con formato de diario, el protagonista se encuentra lleno de preguntas que comienza a darle sentido de a poco. Publicado en 2020, el libro ganó el Women’s Prize for Fiction en 2021 y está inspirado en los grabados de ruinas y cárceles del artista italiano del siglo XVIII Giovanni Battista Piranesi.

3. No la dejes sola, de Desirée de Fez

Alba tiene tres hijos, un auto, una hipoteca y un marido que lo intenta, y comparte un amor enorme con su madre y su hermana. Pero algo no funciona: le tiene pánico a quedarse sola. Ese miedo la llevó a tener los ojos en carne viva.

Sin embargo, el quiebre llega con una situación límite. Alba queda encerrada en el centro comercial Splau y se enfrenta a sus miedos más profundos. El libro logra combinar el realismo suburbano con ecos de cuento de hadas oscuro.

"Es una novela que tiene elementos de body horror, pero es un cuento de Navidad. Una historia de cariño y locura entre hermanas y madres, la locura de las mujeres de una familia. Está buenísima, es muy divertida y muy triste también".

4. El ojo de Goliat, de Diego Muzzio

"Es uno de mis escritores favoritos en general y en particular con esta novela", aseguró Enriquez sobre Muzzio. La novela transcurre en las primeras décadas del siglo XX, con las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El libro cuenta el encuentro entre un psiquiatra y un paciente, David Bradley, un ingeniero escocés que enloqueció mientras inspeccionaba un faro en el sur de la isla Goliat.

El libro, no demasiado extenso, se divide en tres partes. En la segunda, el doctor Pierce lee el diario que Bradley escribió durante su estadía en el faro.

5. El vestido blanco, de Nathalie Léger

Es una novela no ficción que cuenta la historia de Pippa Bacca, una joven artista que decidió ir haciendo dedo de Milán a Jerusalén con un vestido de novia, para llevar un mensaje de paz. En 2008 fue violada y asesinada por un camionero.

"Lleva a pensar acerca de un montón de cosas a partir de una historia muy triste. Es muy lindo, breve y está muy bien escrito", resumió la escritora sobre la obra de Léger.