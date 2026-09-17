Marcela Morelo y una anécdota inolvidable: "Ese día cuando llegué a la casa de Mercedes Sosa morí, me volví loca"

Las meriendas en el departamento de Mercedes Sosa forman parte de la mitología de la música popular argentina y Marcela Morelo rememoró cómo fueron a las que ella acudió. En diálogo con El Destape, la cantante recordó con detalle el día en que cruzó la puerta de la residencia de "La Negra", una visita que no solo la dejó deslumbrada, sino que terminó gestando su participación en el icónico proyecto Cantora publicado en 2009.

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El ambiente distendido de esos encuentros propiciaba conversaciones alejadas del protocolo y la formalidad de la industria. "Era una mesa increíble, con cosas riquísimas, ella contaba anécdotas y, nada, hablábamos también cosas de cantantes: lo que pasa antes del show, lo que pasa después, lo que pasa si comés antes, etc. Cosas de cantantes, era muy lindo", detalló la artista sobre la dinámica cotidiana que imponía la dueña de casa.

Fue justamente durante esa primera tarde cuando, movida por el entusiasmo y la puntualidad, Morelo encontró la oportunidad perfecta para sumarse a la obra cumbre de la cantora tucumana. Al escuchar las complicaciones de producción y los desajustes de agenda que surgían al coordinar con la nómina de figuras convocadas para el álbum, la compositora no dudó en dar un paso al frente. "Cuando fui a la casa de Mercedes morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir", relató.

Ante la confidencia de la anfitriona sobre los contratiempos de la convocatoria, surgió el impulso que cambió el rumbo del proyecto: "Y yo ahí, sin pensar, dije: 'Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá'. Y me dijo 'Me gusta, mandame un tema'". Tras el encuentro, la cantautora se comunicó inmediatamente con su marido para poner en marcha el envío del material. De esa propuesta espontánea nació la grabación de Jamás te olvidaré, pieza de la autoría de Morelo que terminó integrando el repertorio definitivo del trabajo discográfico.

Marcela Morelo.

Cómo fue para Marcela Morelo grabar con Mercedes Sosa

El proceso de trabajo dejó huellas imborrables en la memoria de la artista bonaerense, quien destacó la calidez humana y la meticulosidad técnica con la que Mercedes encaraba cada interpretación. "Tuvimos unas charlas hermosas con Mercedes, me dejaba mensajes en el teléfono. Tomaba clases: el día que yo fui a grabar al estudio, estaba preocupada por la flema que tenía y después cuando cantó fue alucinante", rememoró sobre la jornada en el estudio.

Más allá del rigor técnico, lo que atesora con mayor gratitud es el afecto genuino que "La Negra" le brindó a partir de esa colaboración. "Ella me dejaba mensajes en mi teléfono diciendo 'cómo anda la cantora de la canción más linda que tengo'. Imaginate, el corazón colmadísimo", concluyó sobre el recuerdo de una alianza que quedó inmortalizada en la historia de nuestro folklore y la música popular.