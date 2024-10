Marcela Morelo: lo nuevo con The La Planta, cómo llegó a grabar con Mercedes Sosa y su mirada de la industria musical actual

Marcela Morelo habló con El Destape sobre su colaboración con La T y la M y The La Planta.

Marcela Morelo, La T y la M y el músico uruguayo The La Planta unieron sus voces en Lo mismo que a mí, una reversión del clásico de la artista argentina. En diálogo con El Destape, la voz de Corazón Bonito y el charrúa contaron cómo surgió esta colaboración, en qué momentos profesionales se encuentran, analizaron la industria musical actual y Morelo reveló cómo logró ser parte del disco emblema de Mercedes Sosa.

El 26 de octubre, Marcela Morelo se presentará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, show para el que aseguró se prepara con mucha energía y adelantó que podría sumarse al escenario su colega uruguayo. Al mismo tiempo, The La Planta se presentará el 18 del mismo mes en el Teatro Gran Ituzaingó.

Cómo surgió la reversión de Te está pasando lo mismo que a mí

- The La Planta: Surgió de todas estas reversiones y estas vueltas de hacer nuevas canciones como la de Hoy, que tuvo su gran repercusión. Encontré una línea de canciones de voces femeninas que a mí me quedaban bien, empecé a flashar esa y llegué a la canción de Marce.

- Marcela Morelo: Yo recibí un TikTok de los chicos, de parte de mi sobrina, que me mandó y me dijo ‘Mirá, Marce, estos chicos que grabaron tu canción’. La escuché, me encantó la versión y mi sobrina me cuestionaba cosas, me preguntaba si me habían pedido permiso (risas). Quedó ahí. Y a los tres días me llamaron de la compañía discográfica para decirme que los chicos me estaban queriendo invitar y yo dije que sí, sin pensarlo ni dudarlo, me gustaba mucho la versión que hicieron. Él ya había grabado con La T y la M y después me sumé yo a lo que ya estaba hecho. Después me propusieron hacer el video y dije que sí de nuevo.

En el videoclip de la canción se puede ver a los integrantes de La T y la M, The La Planta y Morelo degustar un asado al aire libre. “Riquísimo, nada de utilería”, bromeó Marcela. Y profundizó: “Todo fluye, todo es orgánico en esta colaboración. Estamos acá porque queremos estar, disfrutando de este momento también. Porque aparte la canción salió hace menos de 24 horas y está teniendo mucho éxito, cosa que me alegra mucho”.

Marcela Morelo, sobre Mercedes Sosa y cómo llegó a grabar con ella

“Cuando fui a la casa de Mercedes Sosa morí, me volví loca. Grabamos una canción mía en su disco Cantora y eso también fue algo que se dio orgánicamente porque yo fui invitada a tomar el té a la casa de ella y llegué primera. Llegué perfecta, puntual, porque aparte estaba re ansiosa por ir. Y ahí Mercedes me empezó a contar del lío que tenía con las agendas de los artistas con los que iba a grabar el disco Cantora, que uno puede, que otro no puede. Y yo ahí, sin pensar, dije: ‘Si se te cae algún artista, Mercedes, yo estoy acá’. Y me dijo ‘Me gusta, mandame un tema’", comentó Marcela Morelo sobre el impulso que la hizo ser parte del disco emblema de Mercedes Sosa, lanzado en 2009.

Marcela recordó la disposición de la casa de "La Negra" en esos encuentros y detalló: "Era una mesa increíble, con cosas riquísimas, ella contaba anécdotas y, nada, hablábamos también cosas de cantantes: lo que pasa antes del show, lo que pasa después, lo que pasa si comés antes, etc. Cosas de cantantes, era muy lindo".

"Cuando salí de la casa de Mercedes lo llamé a mi marido y le dije ‘Me le ofrecí a grabar un tema’ (risas). Mi marido me preguntó qué me dijo: ‘¡Que le mandemos un tema!’, le respondí. Después tuvimos unas charlas hermosas con Mercedes, me dejaba mensajes en el teléfono. Tomaba clases: el día que yo fui a grabar al estudio, estaba preocupada por la flema que tenía y después cuando cantó fue alucinante. Ella me dejaba mensajes en mi teléfono diciendo ‘cómo anda la cantora de la canción más linda que tengo’. Imaginate, el corazón colmadísimo”, concluyó la artista.

Duki: el artista que The La Plata tiene pendiente para una colaboración

El artista oriundo del país charrúa se refirió a los músicos con los que le gustaría colaborar y destacó al argentino: “La verdad que me levanto pensando que atraigo cosas siempre con el mismo artista y es con el Duko. Con quien tengo una amistad pero no nos hemos metido en el estudio. Sueño con cómo quedaría Duki en cumbia, una locura”.

Marcela Morelo y The La Planta, sobre la afección de la crisis argentina en la música

- The La Planta: Particularmente yo, al venir de Uruguay, puedo mirar las cosas desde otra perspectiva y siempre trato de ser lo más empático posible. No queda otra: en cuanto a músicos, a equipos de trabajo, mismo empresarios, todo. Porque yo también hoy soy un empresario de la música, no solo un cantante. Entonces trato de acoplarme a las situaciones que está viviendo el país y pensar que van a venir tiempos mejores, que esto va a salir adelante. El país está como está pero joda siempre hay, es así, es una realidad. El pueblo lo necesita también, entonces no puede parar y es una lucha sociocultural en la que hay que pelearla.

- Marcela Morelo: El arte en la transformación es perfecto, porque el arte siempre transforma. Se transforma y transforma. Entonces, nosotros que somos hacedores de música, nos vamos adaptando: el artista siempre va a estar. Haya lugar donde ir a tocar o no haya, uno es artista y siempre estás soñando con un mundo mejor y querés llevar pila y tirar energía y salir adelante. Así que se acompaña la transformación y, haya lo que haya, el artista siempre está ahí.

El vínculo entre Marcela Morelo y Nico de The La Planta

Los artistas contaron que se encontraron por primera vez en esta colaboración, pero enfatizaron en la profunda conexión que surgió entre ellos. “Nos conocíamos de otra vida”, bromeó el uruguayo. Al mismo tiempo, Morelo agregó: “Hay una cosa de poder sentirse cómodo y eso no pasa con todas las personas. Es eso, que ya lo hablamos la vez pasada, estuvimos un rato largo hablando por teléfono, y sentimos que nos conocemos de otra vida”.

Las colaboraciones en la música

El auge por los featurings musicales que existe desde hace varios años no siempre fue tal. Al respecto, Morelo reflexionó: “Yo tengo muchas colaboraciones pero no era tan frecuente como ahora lo es, que la mayoría de las canciones salen cantadas por varios artistas. No era tan así, pero yo tengo muchas colaboraciones desde varios discos atrás”.