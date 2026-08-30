Entre las múltiples propuestas en la ciudad de Buenos Aires, hay una obra del teatro independiente que se destaca por abordar una temática más humana de manera emocionante: Manual de supervivencia. La tragicomedia estará durante septiembre en Nün Teatro Bar de Villa Crespo.

De qué se trata Manual de Supervivencia, obra clave del teatro independiente

Escrita por Verónica Bogliotti, Denise Bouchet y Belén Contreras, la obra sigue la historia de las hermanas mayores, Norma y Beatriz, interpretadas por Bogliotti y Verónica Vergottini. Las mujeres vivieron toda su vida juntas, desconocen la realidad sin la otra y, si bien son personas completamente opuestas, tienen un vínculo tan cercano como dependiente.

Manual de Supervivencia tendrá una última función de fin de semana este domingo y se renueva para los miércoles de septiembre

Entre rutinas obsesivas, interés por los chismes de los vecinos, una vigilancia absurda y roles bien marcados, la vida de ambas comienza a tambalear cuando a una de ellas le diagnostican una enfermedad. Pronto, su vínculo se quebranta y la cercanía a la muerte comienza a exponer las dependencias, rencores familiares, frustraciones y el miedo a la soledad que tienen.

Más allá del drama, la propuesta aborda las diferencias familiares con mucho humor. La puesta en escena, llena de cambios de vestuario, elementos audiovisuales y música, invita al público a dejarse llevar por la imaginación y adentrarse en el departamento de las dos hermanas que podrían ser muestra de

¿Cómo adquirir las entradas para "Manual de Supervivencia"?

Las entradas para Manual de supervivencia están disponibles en la página oficial de Alternativa Teatral y también se pueden adquirir en la boletería de Nün Teatro Bar, ubicado en Juan Ramírez de Velasco 419, Villa Crespo. Las entradas tienen un valor de $28.000 para el público general, mientras que los jubilados pueden disfrutar de un descuento -presentando comprobante- y abonarlas solo $23.000.

La última función de agosto será este domingo 30 a las 20.30 hs y se podrá disfrutar de un 2x1. Mientras que la obra se renueva en la cartelera de Nün y habrá funciones todos los miércoles de septiembre a las 21 hs.