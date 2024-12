Luciano Pereyra rompió en llanto al contar la verdad de La Sole y Abel Pintos: "Quiero"

Luciano Pereyra se emocionó ante La Sole y Abel Pintos.

Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti son los tres íconos del folklore nacional actual más relevantes de la industria, ya que en los 90 marcaron un antes y un después en ese género musical. Por eso fue significativo el reciente encuentro de los artistas en el Luna Park para sus fans, muchos de los cuales se conmovieron por la emoción de Pereyra.

Luciano Pereyra y Abel Pintos agotaron más de treinta funciones en el Luna Park con un show en conjunto, en el que abarcan un repertorio conformado por clásicos de ambos. En ese contexto, la cantante oriunda de Arequito les hizo una visita a sus colegas y amigos y el lujanense no pudo soportar la emoción.

"Los quiero, los admiro", pronunciaba Luciano con su mirada en Pastorutti y Pintos cuando no pudo continuar con sus declaraciones porque se le quebró la voz. Fue La Sole quien en ese momenot tomó la posto y se acercó a los dos músicos para hacer un abrazo de tres: sin dudas, los rumores de resquemores por competencia entre ellos quedaron en el pasado y hay mucho cariño entre estos emblemas del folklore.

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el material audiovisual compartido, se pudieron ver escenas de los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó evidenciada una vez más su química como amigos.

La palabra de Abel Pintos sobre su cover de Soraya

"Yo funcioné como intérprete durante muchos años. Después de empezar a escribir mis canciones, igual también cada tanto hice alguna otra versión, y la verdad es que siempre que hago las hago se terminan convirtiendo de alguna manera, por alguna razón u otra, en canciones especiales dentro del repertorio", dijo Pintos en diálogo con TN.

La emoción de La Sole al hablar de su carrera

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas en medio de una conferencia de prensa en Cosquín 2024.