Luciano Pereyra habló como nunca de su gran amor: "Se lo dedico a mi pareja"

Luciano Pereyra contó a quién le dedicó su más reciente canción.

Luciano Pereyra recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el verdadero significado de su más reciente lanzamiento, Bailemos. A través de un video, el artista de Luján abrió su corazón y explicó que -más allá del ritmo festivo de la composición- la pieza es una dedicatoria a su pareja, quien se convirtió en el motor y el alma de esta propuesta musical.

El cantante buscó profundizar en la lírica de la canción para explicar que la obra trasciende la idea convencional de la danza como una actividad puramente social o nocturna. "Si bien la canción invita a bailar y uno cuando piensa en bailar es 'vayamos a bailar' en el sentido grupal de amigos, en la historia de la canción se lo dedico a mi pareja porque no hay nada más lindo y más loco que en los momentos de amor ponerse a bailar", detalló Pereyra, en alusión a su esposa Julia Rezzuto.

Para el músico, el acto de bailar dentro del hogar funciona como un cable a tierra y una forma de resistencia ante la cotidianidad. Según sus propias palabras, el espíritu de la composición radica en la capacidad de "salir de la rutina" para que, de forma espontánea, "se active esa complicidad con tu pareja con una canción que te gusta".

Esta búsqueda de intimidad y conexión se ve reflejada de manera directa en la letra de Bailemos, donde se describen escenas cotidianas como compartir un café por la mañana, pedir delivery para la cena o mirar una serie bajo la manta en el sofá. La canción celebra las diferencias individuales que se fusionan a través del afecto, consolidando la idea de que la verdadera fiesta ocurre en la complicidad del día a día y en la pureza de un amor sincero.

Luciano Pereyra y su pareja.

Letra completa de Bailemos de Luciano Pereyra

Yo soy de contemplar la Luna llena

dedicarle mis poemas y con ella conversar

tú eres de café por la mañana

ver el Sol por la ventana y ponerte a meditar

Puede que tú y yo

seamos tan distintos como tierra y mar

que se unen por instinto

y es que tú y yo

bailamos al compás del corazón

nos late al mismo ritmo

Bailemos celebremos que lo nuestro

es tan puro tan sincero un amor tan de verdad

brindemos con la gente que queremos

que la vida es un momento y justo acaba de empezar

Somos de delivery en la cena

ver una serie cualquiera y de manta en el sofá

somos de reírnos sin motivos

sin saber lo que decimos somos la complicidad

Puede que tú y yo

no somos tan distintos como tierra y mar

que se unen por instinto

y es que tú y yo

no hay nada más perfecto

nos late al mismo tiempo el corazón

Bailemos celebremos que lo nuestro

es tan puro tan sincero un amor tan de verdad

brindemos con la gente que queremos

que la vida es un momento y justo acaba de empezar

Bailemos

brindemos

Tú y yo no hay nada más perfecto

nos late al mismo ritmo el corazón

Bailemos celebremos que lo nuestro

es tan puro tan sincero un amor tan de verdad

brindemos con la gente que queremos

que la vida es un momento y justo acaba de empezar

Bailemos

puede que tú y yo

no somos tan distintos

brindemos bailemos

Tú eres de café por la mañana

y yo me vuelvo a enamorar.