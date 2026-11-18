Lucas Dorado: el arte de dialogar entre la luz y la sombra desde el vibráfono. Foto: Zoé Casas.

Con apenas 31 años y una trayectoria que tiende puentes naturales entre los paisajes rítmicos de Argentina y la vanguardia del jazz europeo, el vibrafonista y compositor suizo-argentino Lucas Dorado atraviesa un momento de plena madurez artística. Radicado en París desde 2024 y tras el elogioso recibimiento de El Sueño (2025), su debut discográfico como líder, Dorado redobla la apuesta en 2026 con Luna & Sol, un álbum intimista y desafiante concebido principalmente para vibráfono solo.

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Nacido en Biel/Bienne en el seno de una familia profundamente musical —hijo del guitarrista Carlos Dorado y hermano del saxofonista Dalmiro—, Lucas absorbió desde la infancia el pulso del folclore argentino para luego expandirlo con las herramientas de la armonía y la improvisación jazzística. Su formación académica en Lausana, sus siete años en Berlín bajo la mentoría del maestro David Friedman y su paso por el programa European Jazz Master decantaron en una voz propia que hoy brilla tanto en proyectos colaborativos (como MetaMadera junto a Minino Garay y Aly Keïta, o el trío familiar Dorado) como en la intimidad del formato solista.

Luna & Sol es el fruto de diez años de exploración en escenarios en solitario y funciona como un autorretrato en dos dimensiones: por un lado, el costado extrovertido, rítmico y encendido de las piezas "Sol"; por otro, el universo poético, onírico y melancólico de las composiciones "Luna". Con invitados de lujo como la violonchelista y cantante francesa Mathilde Vendramin y el multiinstrumentista tucumano Manu Sija, el disco confirma a Dorado como uno de los exploradores más sensibles y personales de su generación. En esta charla con El Destape Web, nos sumergimos en el universo sonoro de su nuevo trabajo, el desafío de sostener un discurso musical a solas con su instrumento y el eterno viaje de ida y vuelta entre sus raíces sudamericanas y su presente parisino.

"Luna & Sol" divide el mapa sonoro entre lo introvertido y lo expansivo. ¿Cómo fue el proceso de encontrar ese equilibrio en un instrumento tan resonante y armónico como el vibráfono solo?

-Este disco refleja mis dos caracteres: el extrovertido, con temas dinámicos y virtuosos - que relaciono con la figura del "Sol"-, y el introvertido, representado con baladas soñadoras - la "Luna"-. Llevar esas dos fases al vibráfono solo fue algo natural, porque así compongo siempre. Además, el instrumento ya tiene esa dualidad: es percusión, pero su sonido es flotante.

Llevás diez años madurando este repertorio en formato solista a la par de tus proyectos en trío y quinteto. ¿Qué transformaciones sufrieron estas composiciones a lo largo de una década?

-Mi música cambió mucho en diez años, y este disco mezcla temas viejos y nuevos. A los más antiguos los mejoré y los arreglé, pero quise que se note esa evolución: de algún modo, el disco cuenta mi camino y mi carrera.

El vibráfono suele asociarse a la sección rítmica o a pasajes específicos del jazz. En un disco ciento por ciento solista, ¿cuáles son los mayores desafíos técnicos y expresivos para sostener la melodía, la armonía y la rítmica sin red de contención?

-Es un desafío, sí. Hay que estudiar mucho la mano izquierda, que lleva los bajos y la armonía, mientras arriba va la melodía. A veces sostengo un ostinato con la izquierda e improviso con la derecha, así que hay que trabajar mucho la independencia de ambas manos. Tocar así, en vibráfono solo, no es habitual, y combinar la rítmica argentina con el jazz me fascina. Los límites abren caminos nuevos.

Te criaste escuchando la música argentina a través de tu padre y luego te formaste en el jazz europeo y norteamericano. ¿De qué manera dialoga la rítmica folclórica rioplatense con la improvisación del jazz?

-Con mi padre escuché música argentina desde chico: rock, folclore, tango. Él tocaba la guitarra e improvisaba siempre, porque le gustaba el jazz, y mis primeros conciertos fueron a dúo con él. La improvisación no es solo del jazz: está en todos los estilos, hasta Bach improvisaba. Tomar patrones rítmicos e improvisar sobre una armonía, sea de un tema argentino o de jazz, es lo mismo. La improvisación es para todo el mundo.

Entre varias piezas propias incluiste una versión de "Zamba del Carnaval" del Cuchi Leguizamón. ¿Por qué elegiste esa obra en particular y cómo fue el trabajo de traducirla al lenguaje del vibráfono, con la colaboración de Manu Sija?

-Esta es una zamba muy cercana a mi corazón, una de las primeras que aprendí con mi padre, Carlos Dorado. La arreglé para el dúo que formamos con Manu: él la canta y toca la guitarra. Y la guitarra con el vibráfono funciona muy bien, porque el metal y la madera se mezclan bien. A Manu lo conocí en París en 2025 y pegamos onda enseguida: a los dos nos gusta el jazz y la música argentina. "Zamba del Carnaval" fue el primer tema que grabamos juntos... y no va a ser el último.

Lucas Dorado: el arte de dialogar entre la luz y la sombra desde el vibráfono. Foto: Carmine Onetto.

El álbum es eminentemente solitario, pero cuenta con pinceladas de Mathilde Vendramin y Manu Sija. ¿Qué criterio aplicaste para decidir en qué momentos la voz o el violonchelo debían irrumpir en el clima de Luna & Sol?

-La madera y el vibráfono siempre funcionan bien juntos, entonces, además de la guitarra, el violonchelo también me gusta. Es un instrumento que aporta los bajos que el vibráfono no tiene y sostiene las notas con el arco, algo que el vibráfono, que es más percusivo, no puede. Es una combinación muy linda. Mathilde es una cantante y violonchelista increíble. Ella es francesa y está radicada en Berlín. Nos conocimos allá y hubo una conexión natural desde el principio, algo que se sintió al grabar "Sano", nuestro primer tema juntos.

Fuiste alumno de David Friedman en Berlín y compartiste proyectos con referentes como Minino Garay. ¿Qué enseñanzas de ellos resuenan hoy cuando te parás solo frente al público?

-Son referentes muy importantes en mi evolución, junto con Richard Le Petit, mi primer profesor de vibráfono en Suiza, y mi padre, Carlos Dorado. De mi padre aprendí que el escenario es un lugar sagrado. Antes de empezar, me preparo detrás del vibráfono, respiro, y ahí comienza una obra, sea un concierto chiquito, al aire libre o en una sala: siempre es un momento profundo de arte. De David Friedman me quedó algo hermoso: al levantarse, iba directo al vibráfono a improvisar, sin escalas ni temas, llevando los sueños al instrumento. Yo lo hago todos los días que puedo. De Minino Garay, el valor de compartir la música con la comunidad. Siempre invita artistas a sus conciertos, a veces a último momento, y siempre pasa algo inesperado y nuevo para el público.

En esta visita a la Argentina vas a presentarte tanto en formato solista (Centro Cultural Borges) como en dúo con Hernán Jacinto y Manu Sija. ¿Cómo cambia tu búsqueda interpretativa según el diálogo con cada uno de esos compañeros?

-Eso cambia siempre. Ningún concierto es igual a otro, ni siquiera tratándose del mismo proyecto. Porque en cada ocasión cada músico trae su propia energía, que se mezcla con la mía y con el vibráfono.

También cambian las texturas: el piano de Hernán, y Manu con sus instrumentos, violín, bandoneón, guitarra y canto. Cada concierto es único.

Para alguien que viaja entre Europa y Sudamérica, ¿qué significado particular tiene presentar este trabajo íntimo ante el público argentino en esta etapa de tu carrera?

-El público argentino es muy especial. Se emociona, va en grandes cantidades a los conciertos, y después se acerca a abrazarte y decirte "me tocó el corazón". Cada vez que voy y regreso a Europa, vuelvo muy inspirado, porque acá en Europa no siempre se vive así. Ir a presentar este disco allá significa algo profundo para mí, sobre todo porque es un trabajo que está muy influenciado por la música de Argentina.

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