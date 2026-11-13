Marcela Arroyo: “Escribir poesía en tu idioma materno es un acto de amor y un desafío”

Marcela Arroyo y Quique Sensi presentan "Reflejos". Foto: Anabela Gilardone

Marcela Arroyo es argentina, aunque lleva más de dos décadas viviendo en Suiza. Su voz y sus composiciones rondan alrededor de artistas del tango, del folklore, el jazz. Allí se cruzan Dino Saluzzi, Juan Falú, Marcelo Nisinman, Matthieu Michel, Markus Stockhausen, Javier Girotto, Georgina Hassan, Juan Pablo Navarro, entre otros. Ahora, está alistando su arte para presentar un nuevo disco, grabado con Quique Sinesi: Reflejos. Este trabajo discográfico, es el encuentro entre dos artistas inquietos, versátiles y talentosos que, coincidiendo en Europa donde ambos desarrollan sus carreras profesionales, logran plasmar ese sentir por Argentina, el terruño que aún a la distancia los convoca.

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La mayoría de las canciones están compuestas a dúo. Marcela se hace cargo de las letras mientras que Quique aporta las melodías. Allí se entremezclan el tango, el folklore y el jazz con una estética contemporánea sin perder frescura. Las versiones de “Nieblas del Riachuelo” (Cadícamo / Cobián) y “Si llega a ser tucumana” (Leguizamón / Pérez) con solo de trompeta a cargo del alemán Markus Stockhausen, demuestran que la música de raíz no les es ajena a pesar de la lejanía. El resultado es un trabajo delicado y sensible, con una variedad de climas donde la música de nuestro país se cristaliza con aires renovados. Arroyo y Sinesi cultivan una duradera amistad y tocan juntos desde 2003. Después de haber presentado Reflejos en diferentes escenarios europeos durante todo 2026, es momento de llegar a Buenos Aires.

-Llevás dos décadas residiendo en Suiza. ¿Qué significa para vos presentar Reflejos en Buenos Aires y cómo resuena cantar estas canciones frente al público argentino después de haber recorrido escenarios europeos?

-Es un desafío enorme y, al mismo tiempo, una necesidad volver. Este volver a Buenos Aires para tocar estas canciones junto a Quique y frente al público argentino, colegas, amigos y familia, es como cerrar el círculo. Y es muy emocionante siempre tocar en Argentina para mi.

-Con Quique Sinesi comparten una amistad y un camino musical. ¿Cómo fue la dinámica para ponerle letra a sus melodías y dar forma a este diálogo íntimo que define al álbum?

-Hacer música con Quique es un regalo de la vida. Él me dió absoluta libertad para sumergirme en sus composiciones y elegir a qué melodías ponerle letra. En algunos temas le fui preguntando la historia detrás de la música; en otros, simplemente me dejé llevar por la intuición, como en Danza sin fin, donde el fluir de la melodía te invita a conectar con la fuerza infinita de la naturaleza. En otros casos, como en el tango Tu olvido, uní algunos de sus Microtangos que sentía que formaban juntos un movimiento y, sobre esa estructura armónica, fui tejiendo la poesía. Compartimos dos residencias artísticas: la primera para hacer los arreglos, la segunda para terminar de ensamblar e ir directamente al final, al estudio.

Marcela Arroyo y Quique Sensi. Foto: Anabela Gilardone

-El disco cuenta con la participación del trompetista alemán Markus Stockhausen en clásicos como Reflejos nocturnos y Si llega a ser tucumana. ¿Cómo se dio ese cruce entre el lenguaje del jazz europeo y la esencia del folklore y tango rioplatense?

-Markus es un improvisador nato, un creador de atmósferas. Y la música es un lenguaje universal. Yo siento que con Quique fuimos la tierra, la raíz firme sobre la cual Markus pudo desplegar sus alas y volar libremente en la improvisación. En la zamba Si llega a ser tucumana, por ejemplo, sentí que el sonido de su trompeta flotaba en el aire igual que un pañuelo bailando la danza. En Reflejos nocturnos, creó la atmosfera nocturna de una ciudad como la nuestra.

-Mencionaste que este trabajo es un espejo de luces, sombras y recuerdos. Estando lejos geográficamente, ¿cuánto influyó la nostalgia o la distancia en las poesías que escribiste para este disco?

-La nostalgia atraviesa varios temas del disco. En Terruño, especialmente, hablo abiertamente de cómo vivo esa distancia. Estoy convencida de que una raíz profunda te da la fortaleza de un árbol. Y no importa a dónde te lleve la vida, esa raíz viaja con vos y te sostiene. También hay canciones que hablan de la nostalgia de un amor perdido, de lo efímero de la vida… Escribir poesía en tu idioma materno cuando vivís rodeada de otras lenguas es un acto de amor y un desafío constante. Hace más de diez años, el maestro Dino Saluzzi me dijo algo que me marcó: “Cuidá tu idioma, que es tu forma de expresión”. Desde ese día lo cuido como un tesoro. La distancia te transforma, te obliga a cambiar la perspectiva y a mirar todo desde un ángulo distinto, y el extrañar se hace cotidiano, así que siento que es natural que la nostalgia marque mi poesía.

-En tus palabras, Reflejos habita un espacio donde “los géneros siguen vivos y transformándose”. ¿Cómo logran equilibrar el respeto por las raíces del tango y el folklore con una sonoridad contemporánea e improvisada?

-Cuando abordás obras de la altura emocional y cultural que tienen Niebla del Riachuelo o Si llega a ser tucumana, lo primero que haces es escuchar las versiones más emblemáticas de estos temas. Hay que volver a la raíz, a la fuente, para después desde ahí con todo el respeto y de la forma más auténtica posible, hacer tu propia versión. Sacando la foto de lo que somos hoy nosotros como dúo, en este ahora.

Marcela Arroyo y Quique Sensi. Foto: Anabela Gilardone

-Interpretaste el rol principal en la operita María de Buenos Aires. ¿Qué huella dejó la lírica de Horacio Ferrer y la música de Piazzolla en tu manera de abordar la poesía y la composición actual?

-Amo profundamente la poesía de Ferrer. Pero yo escribo más como se habla, con palabras cotidianas. Y aunque mi propia forma de escribir sea distinta a la de Ferrer, creo que nos conecta la imaginería poética. Y la música de Piazzolla es un faro constante: me emociona y me inspira de manera muy especial a componer milongas con esa rítmica única en 3-3-2. Igualmente es un compositor muy grande como para compararme, solo puedo hablar de admiración y agradecimiento. Piazzolla es el compositor argentino más tocado en Europa y es un orgullo que su música abra el camino para muchos otros artistas.

-En el concierto de La Scala de San Telmo las acompañará Astrid Motura en violonchelo. ¿Qué aportará el color del chelo a este formato en vivo respecto a la sonoridad del álbum?

-Nuestra admirada y querida Astrid Motura le va a aportar la calidez y la emoción de su violonchelo a temas como Terruño, Si llega a ser tucumana y alguna otra sorpresa que estamos preparando para esa noche. Es una alegría que venga a compartir con nosotros estos temas.

-Definís a la música como un “lugar sagrado donde el alma se siente en casa”. Después de esta presentación en Buenos Aires, ¿hacia dónde continúa este viaje musical y qué nuevos proyectos tenés en el horizonte?

-En marzo del 2027 sigue la gira por Europa con Quique Sinesi a dúo, y a veces, en trío junto con la virtuosa acordeonista Patricia Draeger, una de mis músicas suizas preferidas. Además el año que viene se lanzará un vinilo doble grabado en vivo en el Festival Klangschloss, donde nosotros grabamos 6 temas como trío y se publicará también un EP digital derivado de ese encuentro. En paralelo a todo esto, la búsqueda no para: sigo componiendo y escribiendo canciones semana a semana.

Fecha de presentación