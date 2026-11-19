Sosa 66s se prepara para cerrar el año con un show en Groove, en la Ciudad de Buenos Aires, donde presentará en vivo su nuevo álbum, Tiempo al tiempo. El álbum llega tras el adelanto de Fantasmas y reúne doce canciones con participaciones de Soui Uno, Carajita y Dani, de Me Sale Orgánico, junto a productores como D’Ariel, The B Brothers, Alvso y Taiu. La fecha promete estrenar el repertorio reciente, revisar temas clave de su catálogo e incluir sorpresas pensadas para la ocasión.

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Entradas, precios y el nuevo álbum

Las entradas para el recital del 22 de noviembre en Groove se vendieron a través de Passline a un valor de $6.000, una apuesta del entorno del artista para facilitar el acceso de su público. Sin embargo, la alta demanda impulsada por el anuncio de Tiempo al tiempo provocó que las localidades se agotaran, por lo que ya no quedan tickets disponibles por la vía oficial. El álbum consolida una etapa de mayor madurez sonora y personal para el músico, ampliando los matices de su obra tras el impulso de cortes como Princesa y Descartes.

Sosa 66s anuncia su último show del año en CABA. (Crédito de imagen: Art Dept. Records)

La trayectoria musical de Sosa 66s

Nacido y criado en San José, Temperley, Sosa 66s es uno de los nombres emergentes de la escena del rap argentino, forjado desde el sur del conurbano bonaerense. Sus primeros temas, grabados con recursos limitados, ganaron oyentes de forma orgánica hasta traducirse en salas llenas en poco más de un año, incluido un debut en El Emergente que agotó entradas en veinticuatro horas y una participación como invitado de Zeballos en Ferro.

Su sonido partió del drumless rap y sumó progresivamente elementos de R&B, trap y una búsqueda melódica más marcada, en sintonía con el crecimiento de su audiencia en distintos puntos de la región. En ese recorrido creativo sobresale su vínculo con D’Ariel como socio clave, acompañado por nombres como The B Brothers, Alvso y Taiu. Con la presentación en Groove, el artista coronará un año de expansión sostenida y proyectará su música hacia escenarios de mayor escala.