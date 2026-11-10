Entradas para Acru en Groove 2026: precios y fecha de cuándo toca

Acru volverá a tocar en Buenos Aires en diciembre para despedir el año, tras una larga gira que lo llevó por diferentes ciudades del país y Latinoamérica. El referente del rap argentino se presentará en Groove para cerrar su Tour 2026.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo toca Acru en Groove: la última en Buenos Aires 2026

En concreto, Acru se presentará en Groove Palermo el próximo jueves 17 de diciembre. El concierto será el cierre perfecto para un 2026 lleno de intensa actividad musical, atravesado no solo por la gira, sino por el lanzamiento de GÉMINIS, su proyecto a dúo de R&B junto a Dandara.

Materializado en un EP de seis canciones, Géminis combina el rap con elementos del soul y del rap. A través de composiciones que exploran los encuentros, el deseo, la distancia y las contradicciones de los vínculos, ambos artistas construyen un diálogo musical en el que conviven la expresividad melódica, la profundidad de las letras y las distintas identidades de sus voces.

Junto a DJ Haze, Acru lleva adelante un show que recupera la esencia del hip hop: la palabra, las bases y una interpretación capaz de transitar entre la intensidad del rap y los pasajes más introspectivos de su repertorio. El formato presenta canciones de distintas etapas de su carrera y pone en primer plano su capacidad para construir diferentes climas sobre el escenario.

Después de presentarse en Rosario, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Salta, Tucumán y hasta por la Patagonia, el rapero cruzó las fronteras hacia Chile, Paraguay y Perú, y ahora vuelve a Buenos Aires. El cierre de la gira lo volverá a hacer en la sala porteña, como hizo en 2019 y en 2023.

¿Cómo comprar las entradas para Acru en Groove?

Las entradas ya están disponibles en la página oficial de Passline. Son generales y tienen un valor de $30.000. Para ir a cualquiera de las presentaciones en otras ciudades del país, los tickets se pueden adquirir en el sitio oficial del artista, acruone.com.