Entradas para Willy Bronca en Niceto Club 2026: precios y fecha de cuándo toca

Willy Bronca atraviesa un momento de expansión artística y se prepara para reencontrarse con su público en uno de los escenarios más emblemáticos de la música argentina. El artista de rap de protesta y música funk/alternativa se presentará el próximo jueves 19 de noviembre, a las 20, en Niceto Club, en lo que será su segundo show del año en ese espacio.

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Por dónde comprar entradas para Willy Bronca en Niceto Club

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Venti.

Precios de las entradas para Willy Bronca

Entrada general: $25.000

Promo 2 entradas: $40.000 (2 tickets de $20.000 cada uno)

El presente de Willy Bronca

El recital llegará después de un 2026 marcado por nuevos lanzamientos, colaboraciones y experiencias que ampliaron el alcance de su propuesta musical. Durante el año, Willy presentó dos singles, “Pequeñas Diferencias” y “La Lejanía”, los primeros adelantos de una nueva etapa creativa en la que profundiza su identidad sonora y sus composiciones atravesadas por una fuerte mirada social.

Willy Bronca vive un gran presente.

A estos estrenos se sumaron dos participaciones destacadas. Por un lado, formó parte de una nueva versión de “La Argentinidad al Palo”, junto a Bersuit Vergarabat, una colaboración que lo vinculó con una de las bandas fundamentales del rock nacional. Por otro, integró la banda sonora del videojuego FIFA 2026 junto a Delfina Dib, una experiencia que permitió que su música llegara a nuevas audiencias y trascendiera las fronteras de la escena local.

El estilo de Willy Bronca

Con una identidad difícil de encasillar, Willy Bronca construye una propuesta que combina rap con elementos de jazz, funk, soul y folklore latinoamericano. Nacido en Perú y criado en el conurbano bonaerense, desarrolló una formación musical de conservatorio que se refleja tanto en sus composiciones como en sus presentaciones en vivo. Uno de sus rasgos más distintivos es su capacidad para rapear mientras toca la batería, una combinación que convierte sus actuaciones en una experiencia particular.

A lo largo de su recorrido compartió escenario con artistas y bandas de diferentes generaciones, como Divididos, Bersuit Vergarabat y Manu Chao. También recibió la invitación de León Gieco para grabar una nueva versión de “La Marcha de la Bronca”, mientras que en diciembre de 2025 fue elegido para abrir los dos conciertos de María Becerra en el estadio de River Plate.

El presente también encuentra al músico con una agenda internacional en construcción. Después de su presentación en Niceto Club, tiene previsto realizar una gira por Uruguay durante diciembre y continuar su recorrido por Brasil en enero de 2027. El objetivo será llegar a febrero con el lanzamiento de su próximo álbum, un trabajo que promete profundizar la búsqueda musical iniciada con sus últimos sencillos.