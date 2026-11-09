Ty Segall en Niceto: fuzz, furia y la tranquilidad de un pronto regreso

Ty Segall en Niceto Club (Foto: Gina Loy).

El pasado sábado 7 de noviembre, Niceto Club dejó de ser solo uno de los reductos recitaleros más importantes de la Ciudad de Buenos Aires para convertirse en un reactor de distorsión controlada. Es que Ty Segall pisó el escenario con la calma de quien sabe exactamente la cantidad de voltios que está a punto de inyectar en la multitud. El californiano llegó a Buenos Aires para la presentación de Chrome, su más reciente disco, lanzado en agosto pasado.

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En su debut en suelo argentino, para que el esperó unos 15 años según le contó tanto en la previa a Indie Folks como lo aseguró sobre el escenario, no hubo rodeos ni demagogia de micrófono. El californiano, figura clave del garage rock contemporáneo, arrancó la noche apoyado en una pared de amplificadores que parecía escupir fuego analógico. Desde el primer rasguño de su guitarra, el aire de Niceto se espesó, repleto de un fuzz granulado único, su marca distintiva.

Ty Segall en Niceto Club (Foto: Gina Loy).

Fue tal el ambiente que se generó en Palermo que durante Feel, el primer tema de la noche, Ty Segall rompió una cuerda de su guitarra. Mientras el resto del grupo mantenía el clima con una zapada, el californiano repuso esa cuerda rota con la velocidad de un cambio de cubiertas de Fórmula 1.

Con precisión quirúrgica disfrazada de caos, Segall paseó al público porteño por un espectro sonoro que viajó sin frenos desde el garage más primitivo hasta psicodelia pesada y destellos de glam setentoso. El público porteño, empapado en sudor y entregado al trance desde el primer acorde, convirtió el centro de la pista en un remolino incesante. Canciones como Thank God for the Sinners y Manipulator cayeron como ráfagas sobre una marea humana que respondía a cada riff con un pogo furioso pero celebratorio.

La tracción rítmica conformada por el bajo y la acotada batería -sin la necesidad de una variedad insólita de platillos y tambores- funcionó como un motor implacable, sosteniendo los solos desquiciados de Ty, quien maniobraba su instrumento como si fuera una extensión nerviosa de sus propias manos. Completamente apalancado en una banda (integrada por Ben Boye, Evan Burrows, Mikal Cronin y Emmett Kelly) compacta que sabe con precisión qué hacer y hacia dónde fluir, pese a que todo parezca caos y descontrol. Que Segall no tomara el centro del escenario sino que se pusiera en un costado también mostró la relevancia que le da el músico a sus compañeros, quienes construyen la pared que le permite al guitarrista californiano desplegar su maestría.

Lo de Segall en Niceto no fue solo una demostración de volumen y velocidad; fue una lección magistral de cómo mantener viva la mística del rock sin caer en la nostalgia de manual. Entre pasajes instrumentales dilatados hasta el límite del colapso -más cercanos al stoner- y estribillos filosos punk que cortaban el ambiente, la banda ofreció una experiencia física, de esas que dejan las orejas retumbando y la suela de las zapatillas pegada al suelo del boliche.

Ty Segall en Niceto Club (Foto: Gina Loy).

Cuando cayeron los últimos acoples (de la mano de Oh Mary y la muy tranquila, la única del repertorio, My Lady's on fire) y las luces del escenario volvieron a su tono tenue habitual, la sensación en la calle Humbolt era unánime. Nadie salió indemne. Ty Segall no vino a cumplir con una fecha de gira: vino a recordar por qué la electricidad, cuando se manipula con urgencia y convicción, sigue siendo el argumento más incontestable del rock.

Los afortunados que presenciaron este despliegue de técnica, caos y fuzz se fueron con una certeza: el regreso de Ty Segall se producirá más temprano que tarde.