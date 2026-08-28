Llega "Sombras": la ficción argentina prepara su regreso a la TV con Silvia Kutika y Nora Cárpena

La ficción nacional se prepara para volver a ocupar un lugar en la televisión abierta con Sombras, una nueva producción que apuesta al misterio, los secretos y los conflictos que pueden desatarse cuando aquello que permanece oculto finalmente sale a la luz. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la producción, que presentó la ficción con una frase que anticipa el tono de la historia: “Todos tenemos secretos. Algunos matan por ellos”.

La propuesta estará protagonizada por un importante elenco de actores y actrices argentinos. Entre los nombres principales aparecen Nora Cárpena, Silvia Kutika, Pablo Sórensen y Mercedes Lambre, cuatro intérpretes de distintas generaciones que estarán al frente de esta historia de suspenso. El reparto se completa con Fabio Aste, Mariana Di Marco, Walter Bruno, Daniel Di Biase, Agustina Barrasa, Daniel Dessal, Lola Rodríguez, Guadalupe Midú y Teo Junco, según el anuncio publicado por la producción.

El anuncio de Sombras, el esperado regreso de la ficción argentina.

La imagen promocional también confirma que la ficción cuenta con guión y dirección de Julio Midú y Fabio Junco, responsables de llevar adelante el proyecto. Por el momento, no se sabe en qué canal de televisión abierta se verá la serie que cuenta con el apoyo de Editorial Perfil y saldrá al aire en septiembre de 2026.

De qué va a tratar Sombras

El título de la ficción no es casual. Sombras propone desde su presentación una historia en la que aquello que los personajes esconden tendrá un peso determinante. La frase elegida para promocionarla funciona como una declaración de principios: los secretos no solamente forman parte del pasado de los protagonistas, sino que pueden convertirse en una amenaza concreta para sus vidas.

Después de años en los que las producciones nacionales tuvieron cada vez menos presencia en la televisión abierta, el anuncio se presenta explícitamente como: “¡Vuelve la ficción nacional a la televisión abierta!”. Por el momento, el anuncio no reveló detalles específicos sobre la trama ni sobre los vínculos entre los personajes, aunque sí se sabe que la historia está basada en hechos reales.