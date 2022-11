Para fabricar un relámpago, una oda al conurbano en forma de poemario: “Fabricamos belleza para que la vida sea más soportable”

La editorial Diotima estrenó su catálogo, entre otros títulos, con el libro de poemas de Fernando Raluy. En diálogo con El Destape, el autor habló de su proceso para plasmar su vida de barrio en la serie de poemas que conforman al libro.

La zona sur del conurbano bonaerense resulta mucho más que un espacio llano en donde vivir. Más bien se convierte en un escenario atemporal y trasparente en donde cada persona que alguna vez pasó por la zona puede afinar el ojo y percibir la belleza del caos, la belleza dentro de lo rutinario. Ese es el escenario que plantea Para fabricar un relámpago, el nuevo poemario de Fernando Raluy que estrena, entre otros títulos, el catálogo de la editorial independiente Diotima. En diálogo con El Destape, el autor oriundo de Lanús contó qué emociones lo guiaron por el proceso de escritura.

Los 38 poemas que componen al libro están realizados con “una lírica íntima e impresionista”, tal como dice Paola Gómez Codina, una de las tutoras del autor en el proceso de “clínica” del libro. “Tenía algunos poemas sueltos y, con la llegada de la pandemia, sobrevino una rutina con algo más de tiempo en la cotidianeidad. Eso me dio la oportunidad de revisitarlos con paciencia y me di cuenta de que transitaban una misma atmósfera”, reveló Raluy sobre el hilo que une a todos los poemas y que surgió de casualidad.

“Por eso decidí emprender el camino de construir una serie de poemas que, si bien no forman parte de un libro conceptual, sí están atravesados por dos o tres hilos conductores que lo hacen más homogéneo que una simple lista de poemas escritos en una misma época”, continuó. Además, explicó: “Esos temas, en líneas generales, buscan una belleza en la manera en que la voz poética se confunde con los factores del exterior que ella enuncia”. A lo largo del libro, Raluy guía al lector en un recorrido emocional por zona sur: el humo de las fábricas, las bocinas lejanas de los trenes, la mugre húmeda por la lluvia en calles vacías, kioscos de barrio, esperar el colectivo 278 con impaciencia, animales callejeros. Cada sitio se describe con la intención de demostrar que la zona sur se disputa entre la imposición de ser ciudad y el deseo de mantenerse como un eterno barrio.

Fernando Raluy.

Pero la búsqueda de Raluy no fue adrede, si no que su propio entorno de Lanús, Banfield y Remedios de Escalada le brindaron las herramientas para escribir los poemas. “Entiendo que si uno está en un estado receptivo, la belleza aparece. Está acechando en cada cosa y a veces el sobrecogimiento al descubrirla es tal que ni siquiera podemos pensar en cristalizarla en un poema. La belleza aparece hasta en lo terrible”, reflexionó el autor de 40 años. “En el paisaje urbano hay una imaginería particular. De la percepción de la luz a través de unos árboles, del silencio de madrugada en plena calle, de las calandrias despertándose y unos perros aullando como lobos uno puede abrevar para bordar unos versos conurbanos”, añadió sobre la temática que lo encontró para escribir el libro.

Y aunque si bien los textos no pretenden una romantización del conurbano, invitan a quitarse estigmas e incluso admirar el paisaje que rodea a cada uno, independientemente del sitio que sea. “La belleza también se fabrica. Siento que esa es la sutil orfebrería que se debe hacer con las pequeñas piezas del día. Fabricamos belleza para que la vida sea más soportable. Algunos la hallamos entre las ramas de un ciprés, otros la hallan en la mirada de su amante y otros la hallan entre los mecanismos de un motor. Lo importante es estar abierto, receptivo, sensible a eso”, sentenció Raluy.

Editorial Diotima, el nuevo sello independiente que apuesta a la poesía

Este sello nos propone la edición de poemarios, narrativa y traducciones de ficción contemporánea. Así como también nos invita a conocer la labor de nuevos autores y autoras que trabajan con una perspectiva renovadora, tanto desde el lenguaje como desde el contenido. Su propósito es ayudar a difundir lo mejor de cada autor, con ediciones trabajadas en todo el camino de la creación hasta llegar al lector.

“Para mí es un honor formar parte de un catálogo como el de Diotima. Fundamentalmente porque quien dirige la editorial es Graciela Scarlatto, una escritora admirable cuya poesía me fascina. Y como editora quiero destacar que es muy comprometida con la excelencia y con llevarle a los lectores un objeto preciado, valioso desde la corrección del contenido hasta el soporte”, confesó Raluy sobre este nuevo desafío.

Sobre el autor

Fernando Raluy nació en 1982 en la zona sur del conurbano. Publicó en el año 2017 su primer libro de poemas, Ratio et cor. Participó de varias antologías como Flotar, 100 poemas sobre ríos y Jardín, 100 poemas sobre flores (ambas de Editorial Camalote, 2021) y en la antología De palabras a poesía, de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán (Mérida, México. 2021). Formó parte de revistas de literatura de Argentina y participó en publicaciones digitales de Perú, México y Venezuela.