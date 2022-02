Un libro celebra la poesía y el compromiso social en América Latina

En su libro de poemas "Mi barrio y Latinoamérica", Pablo López Fiorito celebra a los países de América del Sur desde la barriada porteña y los evoca como territorios imbuidos de compromiso social y político, con versos en los que se filtran ecos de la obra de Ernesto Cardenal, Roque Dalton y Eduardo Galeano.

Con prólogo de Horacio González (Buenos Aires, 1944-2021) el poemario está también atravesado por el tema amoroso: "El amor es lo que mueve al mundo, es aquello que le da sentido a la vida, a las cosas que hacemos todos los días, por las que trabajamos y peleamos", considera Fiorito en diálogo con Télam.

De la mano de la poesía, Fiorito, inició un camino de militancia social y católica en el barrio de La Boca. "La poesía me guió a la militancia, la militancia necesita de poesía para nutrirla de sentido", dice el autor, quien comenzó el camino de la escritura y la participación política en su adolescencia.

"Lo religioso llevó a lo social y los social a lo político, rondaban los 90, no había otra que pelear en los barrios contra el proceso extranjerizador y privatizador, y ahí nos arrimamos con muchos compañeros a la izquierda nacional", cuenta.

La poesía fue una herramienta de comunicación y de denuncia, dice Fiorito: "La injusticia, la frustración por no poder cambiar la desigualdad que me rodeaba, me llevó a canalizar a través de la poesía, que hizo equilibrio entre cabeza y corazón".

La obra poética de los latinoamericanos Roque Dalton, Ernesto Cardenal y Vallejo conquistaron sus emociones. También "los inevitables Neruda, Benedetti, Galeano me cautivaron más por la forma que por el sentido", señala Fiorito, y manifiesta que también influyeron en su escritura "el rock nacional de los ochenta y noventa, sobre todo los Violadores, Attaque 77 y Divididos".

Esos grupos, según manifiesta, "generaron una mirada crítica respecto de la sociedad en la que estaba viviendo, una manera de mirar más sensiblemente el orden establecido y buscar formas de cambiarlo".

"La poesía es para mí una especie de programa de tareas espirituales, un quehacer para dotar al mundo con otros sentidos, y por lo tanto cambiarlo", afirma Fiorito.

Con información de Télam