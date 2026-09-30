"Ladrillo + Ladrillo": la campaña solidaria apadrinada por Abel Pintos para refaccionar el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Campaña Ladrillo por Ladrillo en el hospital Gutiérrez, con Abel Pintos al frente de la iniciativa solidaria.

Con la meta de transformar de manera integral una de las áreas más antiguas y transitadas del centro médico, la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez puso en marcha la iniciativa "Ladrillo + Ladrillo". La propuesta busca reunir el valor equivalente a 10.000 unidades de construcción en un plazo de siete días para financiar las obras en el Pabellón Gómez. La campaña cuenta con el respaldo de Abel Pintos, entre otras figuras públicas.

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El proyecto, iniciado en abril y con fecha de finalización prevista para diciembre del año próximo, abarca una superficie de 3.200 metros cuadrados por la que circula cerca del 40% de las personas que ingresan en el régimen de internación. La obra se lleva adelante bajo un esquema de cofinanciamiento en partes iguales entre la Ciudad de Buenos Aires y la cooperadora institucional, que este año celebra sus siete décadas de existencia.

Remodelación estructural y nuevos servicios de atención en el Hospital de Niños

La intervención en el edificio no se limita a arreglos superficiales, sino que contempla una reestructuración funcional de sus instalaciones:

Planta baja: Se convertirá en un área destinada a pacientes ambulatorios, albergando el Hospital de Día, el Centro Respiratorio, el sector de Endoscopía y el área de Cuidados Paliativos.

Pisos superiores: El primer y segundo nivel alojarán cuatro salas con habitaciones individuales y dobles equipadas con baño privado, buscando brindar mayor comodidad e intimidad a las familias.

Infraestructura complementaria: La obra incorporará laboratorios, salas de espera renovadas y espacios para la atención médica especializada.

Campaña Ladrillo por en el hospital Gutierrez, con Abel Pintos al frente de la iniciativa solidaria (Clarín).

Apadrinamiento, valores de donación y vías de colaboración

La campaña cuenta con el respaldo de referentes del ámbito cultural y de los medios como el cantautor Abel Pintos, la conductora Mariana Fabbiani y el productor Marcelo González, quienes participan en el llamado a la comunidad.

Monto simbólico y plazo: Cada ladrillo fue fijado en un valor representativo de $ 50.000, aunque se reciben aportes por montos variables. La convocatoria permanecerá abierta hasta el domingo 4 de octubre.

Las contribuciones pueden concretarse desde la plataforma web oficial ladrillomasladrillo.org.ar mediante transferencias, tarjetas o billeteras digitales, aceptando también operaciones desde el exterior. Asimismo, la propuesta permite inscribirse como embajador para la difusión de la causa e incluye esquemas para que empresas dupliquen los fondos aportados por sus empleados.

Con 151 años de trayectoria, el Hospital Ricardo Gutiérrez atiende diariamente a más de 3.000 pacientes pediátricos procedentes de todo el país, realiza más de 7.000 intervenciones quirúrgicas anuales y registra cerca de 22.000 internaciones, ofreciendo atención pública y gratuita.