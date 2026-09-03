El Konex cumple 20 años y lo festeja con una noche de música y grandes invitados

Dos décadas después de abrir sus puertas en el corazón del Abasto, Ciudad Cultural Konex prepara una celebración a la altura de su historia. El miércoles 30 de septiembre, el espacio realizará “La Celebración”, un concierto especial que reunirá a artistas de distintas generaciones para recorrer parte de la historia musical que se construyó en sus escenarios.

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La noche tendrá como anfitrión a Kevin Johansen, quien estará acompañado por una extensa lista de invitados. La Delio Valdez, Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Barbi Recanati, Raly Barrionuevo, Juana Rozas, La Bomba de Tiempo y Hugo Lobo serán algunos de los protagonistas del encuentro, con dirección musical de Alejandro Terán.

El festejo tendrá lugar en el patio del Konex y buscará recuperar el espíritu que convirtió al espacio en uno de los puntos de encuentro más reconocibles de la escena cultural porteña. La propuesta no estará centrada solamente en celebrar un aniversario, sino también en reunir a músicos y públicos que fueron parte de distintas etapas de estos 20 años.

Konex, 20 años de historia acompañando a la cultura

Desde su llegada al barrio del Abasto, el Konex ocupó un antiguo edificio industrial para transformarlo en un espacio dedicado a la cultura. Con el paso del tiempo, sus escenarios recibieron recitales, festivales, ciclos y propuestas de diferentes disciplinas, en una programación que combinó figuras consagradas con artistas emergentes y proyectos independientes.

La música tuvo un papel central en ese recorrido, aunque la propuesta del espacio siempre fue más amplia. Teatro, danza, artes visuales, actividades para chicos y experiencias interdisciplinarias también encontraron allí un lugar, mientras que los encuentros al aire libre y los eventos multitudinarios terminaron de construir una identidad propia.

El festejo tendrá lugar en el patio del Konex y buscará recuperar el espíritu que convirtió al espacio en uno de los puntos de encuentro más reconocibles de la escena cultural porteña.

Esa combinación convirtió al Konex en un espacio atravesado por distintas generaciones. Para algunos artistas fue escenario de sus primeras experiencias frente a nuevos públicos; para otros, un lugar al que regresaron a lo largo de los años. Del otro lado, miles de espectadores hicieron del patio y sus escenarios parte de sus propios recorridos por la cultura porteña.

Con “La Celebración”, el Konex buscará condensar parte de esa historia en una única noche. El encuentro del 30 de septiembre reunirá a nombres de diferentes estilos y épocas para festejar los 20 años de un espacio que se convirtió en una referencia de la vida cultural de Buenos Aires.