Entrevista: Kevin Johansen reinterpeta, se divierte y trabaja con ídolos en "Tú ve"

El cantante y compositor recorrerá Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y España tras el lanzamiento de su nuevo álbum, “Tú Ve". Sus inicios en la música, el motivo de su regreso a Argentina, su relación con David Byrne y cómo nació su éxito, "Anoche soñé contigo".

Kevin Johansen cree en la plasticidad de las canciones. Nunca da por terminada una obra, sino que disfruta su reinterpretación. Esto se ve reflejado perfectamente en su último álbum "Tú Ve", que contiene reversiones de éxitos propios (como Desde que te perdí con Sílvia Pérez Cruz y Anoche soñé contigo en inglés junto a David Byrne) y ajenos (como Suzanne con Jorge Drexler o A Little Respect con su hija Wiranda). Lo presentará en vivo en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y España y las entradas ya están disponibles.

" Cuando reversionás y te apropiás de canciones buscás darle una impronta propia, tuya. Soy súper permeable a los sonidos de ahora y lo que se escuchó hace 70 años. Supongo que cuando alguien reversiona un tema es porque la estructura está tan buena, tan bien lograda originalmente, que decís ¿Por qué no transformarla en una zamba folclorica? ¿Una milonga? ¿Un bossa o country? A la vez decís, ¿Cómo voy a lograr hacer un tema como ‘el día que me quieras de Gardel’? No me atrevería" - Kevin Johansen

"Para mí hay tres elementos muy importantes en un recital o un disco: llevar a una emoción a la persona, llevar a una reflexión y mover la patita. Cuando hay baile me encanta", reconoció Kevin en una entrevista exclusiva a El Destape y admitió que el humor es una parte fundamental a la hora de componer sus letras.

Un demo en casette y el comienzo de todo en CBGB's

Kevin Johansen nació en Alaska y vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, en donde dio inicio a su carrera artística, con un montón de "tropiezos, errores e inseguridades", admite. En un principio idealizaba-e intentaba imitar de cierta forma- la voz de Sting, los tonos más "agudos", caraterísticos de los 80's. “Kevin, ¿no escuchaste a Leonard Cohen, Barry White o Tom Waits, con voces más graves? Vos tenés esa voz”, le marcó una amiga y Kevin le hizo caso.

A sus 25 años, viajó a Nueva York con su novia y un demo en casette bajo el brazo, con baladas-algunas más rockeras, otras más folk- cantadas en inglés y en español. "Lo llevé a CBGB's, un antro legendario del punk rock de donde salieron Blondie, Talking Heads, Los Ramones. Ahí me aprobaron el demo y toqué 12 temas. El dueño Hilly Krystol viene, con su panza de cerveza y barba, y me dijo: 'Me encanta lo que haces'". Ese fue el comienzo de todo.

CBGB fue un club emblemático del punk rock y la new wave, ubicado en Nueva York

Kevin reconoce que Krystol fue "un mentor en el momento justo". "Él me dijo 'vos tenes dos culturas, amigate con las dos, escribi con los dos idiomas, cagate en todo, escribí en spanglish'. Gracias a eso salió Guacamole, que es una anti canción y a su vez un gusto por el sinsentido, el surrealismo que yo tengo. Hasta el día de hoy la piden en recitales. Empezó a salir esa cosa 'desgenerada' que tengo del género. Era una mezcla de culturas, un guacamole de sonoridades que me representan hasta el día de hoy", rememoró.

Por qué regresa a Argentina

Kevin Johansen volvió a Argentina para hacerle el aguante a su familia luego de una desgracia. "Fue muy natural. Estabamos viviendo en NY, habia nacido Miranda, mi hija mayor. Falleció la madre de mi pareja en ese momento por una aneurisma fulminante y estabamos barajando de volver a Argentina para estar mas cerca de los abuelos", contó a El Destape.

En ese entonces, en Estados Unidos ocurrió el atentado a las Torres Gemelos, mientras que Argentina estallaba en lo económico por la Crisis del 2001.

"Sentía un extraño alivio por estar acá", admitió Kevin y recordó: "Había traído mi disco 'The Nada' bajo el brazo y fue bien recibido acá, salio con un pequeño sello llamado Los Años Luz. Al año grabé 'Sur o no sur' en los Estudios del Arco de León Gieco. 'The Nada' salió en Barcelona. Todo empezó a andar. Ese dilema de sur o no sur, fue tipo: sí, sur. Es sur".

El inicio de su vínculo con David Byrne

Kevin Johansen conoció a David Byrne, reconocido artista estadounidense y líder de Talking Heads, en Nueva York, entre 2015 y 2016. "Lo vi en un balcón donde yo estaba tocando, en Le Poison Rouge, en Manhattan. Estaba bailando con la cabeza mientras me escuchaba cantar Guacamole. Re copado", admitió a El Destape.

En ese contexto, Byrne se acercó a saludarlo. Kevin sabía que lo tenía en su radar, pero nunca se esperó un encuentro tan "de entrega" por su parte.

"Las estrellas se alinearon como una brochette-como dice Calamaro–. Dijimos de grabar un tema juntos ahí, en Manhattan. Cayó con la bicicleta al estudio. Super permeable a probar cosas. Dijo que grabar Anoche soñe contigo en inglés y salió. Yo tímidamente le pregunté si quería cantarla juntos esa noche. Recién cuando lo vi con una cerveza tirada en el camarín dije 'es un ser humano'", recordó Johansen sobre una presentación en vivo que pudieron hacer juntos el 8 de septiembre de 2021.

Hoy sigue siendo un ídolo para él, un referente que hoy forma parte de su último álbum, aunque Kevin tuvo vergüenza y no animó a invitarlo por su cuenta: "A David Byrne ni me animé a escribirle. Le escribió Juan Campodónico y el mail que él responde dice: “20 canciones de Kevin que amo”. Y yo dije: “Este tipo está loco”.

Cómo se creó "Anoche soñé contigo"

"Es muy loco porque yo soy más remanido con las letras, mas vueltero", admitió Kevin Johansen. No es el caso de Anoche soñé contigo, una canción de amor empalagosa y con una letra directa, que logra emocionar a cada ser que la escucha. "Me acuerdo que se la mostraba a mis amigos y la amiga punky con piercings lloraba, el metalero lloraba. Ahí pasaba algo", afirmó Johansen y consideró: "Siempre digo que una canción tiene que tocar un nervio propio para atravesar a otra persona".

Hasta el día de hoy, Kevin no sabe cómo la hizo. Dice que, evidentemente, estaba muy enamorado. Pero no tiene un recuerdo nítido de por qué la grabó, aunque sí una sensación: "Es tan sencilla la letra que cuando la terminé y grabé me daba verguenza, pudor. Me parecía que era como decirle te amo a la persona que escuchaba esa canción".

Recientemente, tuvo la posibilidad de regrabarla junto a David Byrne en inglés para su disco "Tú ve". "Darle esa vuelta de tuerca en inglés y ver que la canción podría sobrevivir y recobrar una vida nueva con David Byrne fue alucinante. Él me la pondero mucho", admitió Johansen.