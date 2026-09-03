Juane Pelegrín transforma el viaje en canciones y presenta su nuevo álbum en Buenos Aires

Después de recorrer distintas ciudades, escenarios y encuentros musicales, Juane Pelegrín llega a una nueva etapa de su carrera con elige vida, su flamante álbum de estudio, que presentará oficialmente el 10 de septiembre en Strummer. El concierto marcará el desembarco en vivo de un trabajo atravesado por el movimiento, la nostalgia y los vínculos que se construyen a lo largo del camino.

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El nuevo disco fue registrado en siete ciudades: Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Cipolletti, Villa María, Montevideo y Buenos Aires. Más que funcionar como simples lugares de grabación, cada destino forma parte de la identidad de las canciones y de una obra que encuentra en el viaje uno de sus principales motores creativos.

Con producción de Matt Miller y mezcla y mastering a cargo de Pipe Quintans, integrante de Resto del Mundo, elige vida está compuesto por ocho canciones organizadas en dos lados. El repertorio transita entre la trova, el folk y la canción de autor, aunque también incorpora elementos contemporáneos, programaciones y paisajes sonoros urbanos.

Uno de los rasgos centrales del álbum son sus colaboraciones. Pelegrín comparte canciones con Sol Bassa, en "Comida de ayer"; Flor Sakeo, en "Mirando los trenes"; Rodrigo Manigot, en "Hogar, dulce ahogar"; Marki, en "Llamada en espera"; y Fede Morosini, de Julen y la Gente Sola, en "Dios hizo barro". El cierre está reservado para Litto Nebbia, con quien vuelve a encontrarse en "Escúchame entre el ruido".

La participación de Nebbia también funciona como un puente entre diferentes generaciones de músicos y reafirma una característica que atraviesa el recorrido de Pelegrín: la canción como espacio de encuentro. En ese sentido, las colaboraciones no aparecen como un agregado externo, sino como parte de la propia narrativa del disco.

El nombre elige vida parte de una referencia conocida de la cultura popular: la expresión "Choose Life", asociada al film Trainspotting. Sin embargo, Pelegrín la lleva hacia un terreno personal para hablar de la posibilidad de avanzar, de la memoria y de esos momentos en los que mirar hacia atrás puede convertirse también en una manera de comprender el presente.

La historia del álbum está íntimamente ligada a las rutas que recorrió su autor. Trenes, bares, habitaciones prestadas y viajes entre ciudades aparecen como parte del contexto en el que fueron tomando forma las canciones. La geografía, de esta manera, deja de ser solamente un dato de producción para convertirse en parte del relato. Cada ciudad aporta una experiencia diferente y amplía una obra que entiende que una canción puede cambiar de sentido según el lugar, las personas y las circunstancias que la rodean.

En ese recorrido, la nostalgia ocupa un lugar importante, aunque lejos de funcionar como una mirada detenida sobre el pasado. El álbum propone recuperar recuerdos y momentos felices sin quedar atrapado en ellos, como una forma de transformar la memoria en impulso para seguir adelante.

Quién es Juane Pelegrín

Juane Pelegrín, cantautor y escritor argentino-cubano nacido en Buenos Aires, comenzó su recorrido musical al frente de Talleres Espaciales, dentro de la escena de Once. Con el tiempo inició una etapa solista en la que la guitarra criolla se convirtió en uno de los elementos centrales de una propuesta que combina rock, trova y canción de autor.

Su música parte de experiencias personales, pero busca conectarlas con una mirada más amplia sobre la vida cotidiana y el presente. En ese camino recibió el reconocimiento de artistas como Felipe Barrozo, de Intoxicados, Javier Sisti Ripoll, de 107 Faunos, y Litto Nebbia.

Juane Pelegrín llega a una nueva etapa de su carrera con elige vida, su flamante álbum de estudio.

La historia de elige vida continúa una búsqueda que ya había aparecido en sus trabajos anteriores. En 2024 editó PENDENCIERO, concebido como una colección de "postales emocionales" registradas en distintas ciudades. Ese mismo año presentó Cuarteles de Invierno Vol. 2, una sesión en vivo grabada en un bar porteño, y publicó una nueva versión de "Escúchame entre el ruido" junto a Litto Nebbia, registrada en los históricos Estudios ION.

Con elige vida, Pelegrín vuelve a poner el viaje en el centro de su obra, pero esta vez lo convierte en un álbum colectivo y expansivo que ahora tendrá su primera presentación oficial en vivo. La cita será el 10 de septiembre en Strummer, donde el músico llevará al escenario las canciones de un disco que nació lejos de un único lugar y que encuentra justamente en ese recorrido su identidad.