Juan Carlos Baglietto, a sus 70 años: "Ni en pedo me imaginaba esto"

Al repasar el camino recorrido con la perspectiva del tiempo, Juan Carlos Baglietto suele mirar sus comienzos con la frescura y la sorpresa de quien nunca proyectó semejante vigencia. En una entrevista concedida a El Destape en 2022, al cumplirse cuatro décadas del lanzamiento de su emblemático disco debut Tiempos difíciles y del surgimiento de La Trova Rosarina, el músico repasó sus primeros pasos en la industria y la inconsciencia con la que encaraba sus proyectos de juventud.

En aquel diálogo, el cantante reconoció que al inicio no imaginaba el impacto que tendría su música en la cultura argentina. "Yo he sido muy inconsciente siempre. No me imaginaba ni que iba a llegar hasta acá ni mucho menos. Soñaba con cosas pero no me imaginaba exactamente qué era", contó Baglietto, recordando que grabar por primera vez de manera seria fue una completa novedad. En esa misma línea, remató entre risas sobre la perspectiva de su vigencia: "Ni en pedo me imaginaba estar 40 años después hablando de esto".

Respecto al despertar de su vocación, el intérprete ubica sus inicios en una anécdota de la infancia que distaba bastante de la pasión profesional. "A mí me mandó mi mamá a las trompadas a estudiar guitarra a los cinco años, yo no quería saber nada", relató Baglietto, explicando que a esa edad solo pensaba en jugar. Por eso, considera que su relación con la música no tiene una fecha exacta de inauguración, aunque estima que recién hacia los 11 o 12 años empezó a involucrarse en serio y a disfrutar del instrumento.

Al momento de hacer un balance sobre el paso del tiempo, el artista admitió que los 40 años de trayectoria le pasaron casi inadvertidos por la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos. Sin embargo, valoró la fortuna de mantener el vínculo intacto con los oyentes tras cuatro décadas de actividad ininterrumpida. "Tuve la grata sensación de sentir que el tiempo había transcurrido pero que no me había hecho daño. Me siento activo", reflexionó, destacando la oportunidad de que el público lo siga acompañando en cada proyecto.

Juan Carlos Baglietto.

El emotivo descargo de Baglietto sobre la Guerra de Malvinas

El impacto inicial de La Trova Rosarina estuvo inevitablemente atravesado por el contexto sociopolítico del país a comienzos de los ochenta. Al respecto, Baglietto analizó cómo la prohibición de la música en inglés impulsada por el régimen militar abrió un espacio inédito en los medios, aunque aclaró que el movimiento no fue producto de la dictadura sino del talento latente de toda una generación.

Sin embargo, el valor más profundo de aquellas composiciones apareció al tomar dimensión del refugio emocional que significaron para los soldados en el frente de batalla, al recordar los testimonios de excombatientes que escuchaban el disco Tiempos difíciles desde las trincheras mientras duraban las pilas de la radio.

Ese encuentro directo con la memoria de los jóvenes conscriptos dejó una marca imborrable en la sensibilidad del músico al comprender el alcance real de sus canciones en pleno conflicto bélico. Para el artista, resulta profundamente conmovedor haber aportado algo de alivio a través del arte en un escenario tan dramático, al que no duda en definir como una situación tan trágica como ridícula dentro de la historia argentina.