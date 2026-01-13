Jesús María: qué artistas cantan este martes 13 de enero en el festival

Llega otra jornada de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María este martes 13 de enero. Conocé cómo es la grilla de hoy, qué artistas van a cantar y a dónde podés verlo en vivo desde casa.
Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy
Este martes es la sexta noche del Jesús María y, además de los eventos de doma, el público podrá disfrutar de diferentes artistas destacados de la música popular argentina. De acuerdo al cronograma oficial, este martes 13 de enero, los artistas que van a cantar son:
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
El festival empieza a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.
A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María
El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:
- Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).
- Ver en vivo desde la TV Pública
- Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
- Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
Cómo sigue la programación del Jesús María: la grilla completa
Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:
Miércoles 14 de enero:
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero:
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre