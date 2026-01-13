Jesús María: qué artistas cantan este martes 13 de enero en el festival

Llega otra jornada de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María este martes 13 de enero. Conocé cómo es la grilla de hoy, qué artistas van a cantar y a dónde podés verlo en vivo desde casa.

Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy

Este martes es la sexta noche del Jesús María y, además de los eventos de doma, el público podrá disfrutar de diferentes artistas destacados de la música popular argentina. De acuerdo al cronograma oficial, este martes 13 de enero, los artistas que van a cantar son:

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Este martes en el Festival Jesús María tocarán diferentes referentes, como Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes

El festival empieza a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.

A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue la programación del Jesús María: la grilla completa

Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: