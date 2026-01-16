Grilla de Jesús María hoy: que artistas tocan este viernes en el festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su séptima noche este viernes 16 de enero. Se trata de uno de los eventos más importantes de la música popular. Conocé cuál es la grilla y qué artistas cantan hoy.

Del Chaqueño Palavecino a Los Alonsitos: quiénes tocan este viernes en Jesús María

A pesar de que algunas fechas se cancelaron por lluvia, todavía quedan varias noches para disfrutar de lo mejor de la música popular en el Festival Jesús María. Este viernes la noche cuenta con los artistas más destacados del folklore y la cumbia:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Entre las grandes figuras que canta este viernes se encuentran El Loco Amato, el Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán y Cabales y Canto 4

El Anfiteatro José Hernández abrirá las puertas al público a las 18, pero el festival comenzará recién a las 19. Las personas que no pudieron comprar las entradas, pero desean ver los shows en vivo podrán hacerlo por diferentes medios.

¿Cómo ver en vivo el Festival Jesús María?

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir en vivo por las siguientes vías:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival

Ante la cancelación del martes 13 de enero, la organización del Jesús María decidió añadir otra fecha el lunes 19. Si bien todavía la realización del evento depende del clima, la grilla para las próximas noches es la siguiente:

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero:

Los Manseros Santiagueños

Rally Barrionuevo

Dúo Coplanacu

DesaKta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Lunes 19 de enero (noche agregada)