Inés Estévez analizó con crudeza el complejo panorama social, económico y cultural que atraviesa la Argentina durante el gobierno de Javier Milei, en un contexto global marcado por el avance de las derechas y las políticas de ajuste. Al ser consultada sobre el impacto de la recesión en la actividad artística, la intérprete advirtió que existe una ofensiva deliberada contra los derechos básicos y las expresiones humanas más genuinas.

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Estévez sostuvo que la crisis excede las fronteras nacionales y responde a un proyecto de concentración que deteriora tanto el tejido social como los recursos esenciales. La artista alertó sobre la pérdida de conciencia colectiva y cuestionó el avance de un modelo que, según describió, profundiza la desigualdad mientras fomenta el enfrentamiento ideológico entre los ciudadanos.

"Es un fenómeno mundial, no pasa sólo en nuestro país. Hay un objetivo de quienes están queriendo desmantelar lo más genuino del sistema de la organización humana. La cultura es una de las áreas que está siendo afectada. El objetivo es liquidar el pensamiento y quitarle fortaleza a las almas", expresó la actriz que trabajó en tiras como Pequeña Victoria y Guapas.

La protagonista de El otro hermano profundizó su mirada sobre las consecuencias de este modelo y señaló los riesgos de la hiperdigitalización y el mercantilismo extremo sobre bienes indispensables. "Es un plan dantesco, para unos pocos que se van a quedar con nada porque están destruyendo el aire, el suelo, la cultura, la salud, la educación. La digitalización de todo ya es algo infernal. Si alguna persona algún día decide apagar y desconectar, quedamos todos sin dinero, sin posibilidad de pagar nuestro propio alimento. Algunos están planteando que el agua potable no es un derecho; imaginate la cultura", afirmó en diálogo con Radio Tortuga.

Inés Estévez.

Inés Estévez y un diagnóstico crudo sobre la crisis social y el rol del teatro

Asimismo, la directora teatral llamó a la reflexión frente a la polarización social y el deterioro económico cotidiano. "Tenemos que tomar consciencia que mientras dividen y enfrentan a los seres humanos por ideologías, nos están sacando el pan de la boca. Es el infierno del Dante deliberado", sentenció con dureza.

Pese a ese escenario adverso, Estévez reivindicó la vigencia y la función social de las artes escénicas como espacio de resistencia y perspectiva. "Esto afecta a la cultura, pero, dicho esto, el teatro es la madre de las expresiones artísticas y comunicativas y no va a morir nunca. Tiene el rol de mostrar la realidad y también de evadirnos de la realidad para dejar de ver sólo el arbolito y poder ver el bosque completo", concluyó sobre el sentido de la obra que encabeza.