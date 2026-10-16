De Indios a Crewrod: los estrenos musicales que tenés que escuchar esta semana.

La escena musical renueva su repertorio con colaboraciones inesperadas, discos nuevos y canciones que recorren distintos géneros. 107 Faunos, Ale Sergi junto a Brigado Crew, Indios con Juliana Gattas y Daniela Spalla con Los Ángeles Azules son algunos de los protagonistas de una semana que también trae novedades del rock alternativo, el pop punk y la electrónica.

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Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

107 Faunos presenta “Espera el verano”

La banda platense 107 Faunos inaugura una nueva etapa con Espera el verano, el primer adelanto de 107 Faunos University, su octavo álbum de estudio. En el año en que celebra dos décadas de trayectoria, el grupo expande su característico sonido indie con guitarras limpias, reverberaciones y una atmósfera que evoca el mar y los atardeceres. La canción continúa el recorrido iniciado con Vandalismo comparado, publicado en 2024, y propone una experiencia atravesada por la nostalgia, la búsqueda de sentido y la promesa de un verano que todavía parece lejano.

Ale Sergi y Brigado Crew cruzan el pop y la electrónica en “MÍA”

Ale Sergi se une al dúo argentino Brigado Crew en MÍA, una colaboración que combina la sensibilidad melódica del cantante de Miranda! con la impronta electrónica de Martín Ignacio Gil y Braian Alan Harrison. Sergi participó de la composición y estuvo a cargo de la letra, mientras que los integrantes del dúo asumieron la producción, la programación y la mezcla. El resultado busca equilibrar una melodía pegadiza con una atmósfera sugerente, pensada tanto para escuchar como para bailar. El lanzamiento también cuenta con un videoclip y llega después de una primera presentación en vivo en agosto, en The Bow.

CrewRod estrena su nuevo disco, “Zorro Blanco Manto Negro”

El quinteto argentino CrewRod lanzó Zorro Blanco Manto Negro, un álbum de nueve canciones que profundiza su búsqueda sonora entre el neo-soul, el hip hop, el funk y el rock progresivo. Compuesto casi en su totalidad durante el verano de 2025 en Córdoba, el disco explora contrastes como la dulzura y la violencia, la oscuridad y la luz. Antes de su estreno, la banda había presentado tres adelantos: Zorro Blanco (me duele tanto), Hormigas y Sigo Buscándolo, que anticipaban las distintas facetas del proyecto. La presentación oficial será el 20 de noviembre en ArtLab, en la Ciudad de Buenos Aires.

Indios y Juliana Gattas presentan “Haré lo que me pidas”

La banda rosarina Indios convocó a Juliana Gattas, la voz de Miranda!, para una colaboración que combina guitarras limpias, melodías pop y un pulso bailable. Haré lo que me pidas cruza la identidad melódica del grupo con la personalidad interpretativa de la cantante en una canción que aborda el deseo, la vulnerabilidad y las contradicciones del amor. El estreno llega acompañado de un videoclip que juega con la complicidad entre los artistas y una estética dominada por el blanco. La novedad coincide con una etapa de expansión internacional para Indios, que prepara una gira por España y México antes de presentarse el 22 de noviembre en Niceto Club.

FRANC adelanta su álbum debut con “Singing Laugh”

El artista argentino FRANC, alter ego musical de Francisco Pagliaro, presentó Singing Laugh, el segundo adelanto de Infinite Discoveries, su primer álbum, previsto para el 12 de noviembre. Entre la balada indie rock y el pop, la canción reflexiona sobre los vínculos que terminan, pero dejan una huella en quienes los vivieron. En lugar de detenerse en el dolor de una separación, propone aceptar los recuerdos y continuar el propio camino. El lanzamiento cuenta con un videoclip concebido como un cortometraje, dirigido por Belén Asad y filmado en las calles de Nueva York, donde la ciudad funciona como escenario de una historia sobre la memoria y la transformación personal.

Juanru presenta “Una Salida”, su primer álbum

El artista independiente Juanru lanzó Una Salida, un disco debut que combina pop alternativo, electrónica y R&B con letras que transitan entre lo íntimo y lo expansivo. Producido por Luca Sira, el trabajo convierte la noche en un espacio de escape frente a una realidad agobiante: la fiesta, el deseo y la búsqueda de otros caminos atraviesan las canciones. Con una sensibilidad que combina sensualidad y melancolía, el músico propone un repertorio que puede funcionar tanto en la pista de baile como en la intimidad del dormitorio. La presentación oficial será el 29 de octubre a las 20 en Casa Brandon, en Buenos Aires. Además, estrenó el videoclip de Especial, ambientado en un lavadero donde la rutina se transforma en una fantasía sensual y eléctrica.

LUA explora el costado oscuro del rock en “Medicina”

La artista independiente LUA, proyecto solista de Luana Oliva, presentó Medicina, un single que cruza el garage rock con elementos del post-punk. La canción retrata la ansiedad de esperar algo que parece imposible de encontrar y la tensión de una relación que se transforma en obsesión. Con guitarras crudas y una atmósfera oscura, la artista construye una historia sobre la necesidad de encontrar una salida a aquello que atrae y, al mismo tiempo, hace daño. La producción estuvo a cargo de Barnett, mientras que Bullz realizó la mezcla y la masterización, con Alejandro Viera en guitarras. El lanzamiento continúa la exploración sonora iniciada en Triste Verano, su segundo EP, publicado en 2026.

Gris presenta “Soslayar”, un nuevo single de punk alternativo

La banda independiente Gris, formada en Villa Crespo a comienzos de 2025, lanzó Soslayar, una canción que se mueve entre el emo y el pop punk. El grupo combina la energía del rock con una mirada crítica sobre la indiferencia colectiva frente a la desigualdad estructural. La dimensión política y social del punk convive con las contradicciones humanas que atraviesan su propuesta musical. Integrado por jóvenes músicos, el quinteto construye una identidad que también incorpora elementos del hard rock, el grunge y sonidos experimentales, sin limitarse a las fronteras de un único género.

Lágrimitas estrena “Me Desvelo” y profundiza su búsqueda rockera

La banda bonaerense Lágrimitas presentó Me Desvelo, un single que profundiza la faceta más guitarrera de su propuesta y deja atrás parte de su costado bailable para avanzar hacia un sonido más crudo. Producida y mezclada por Fernando Matt, con masterización de Santiago De Simone, la canción gira alrededor de una relación tóxica que persiste a pesar del sufrimiento y del esfuerzo unilateral por sostenerla. La voz se despliega sobre guitarras intensas hasta desembocar en un estribillo potente, con una atmósfera que combina vulnerabilidad y aspereza. El grupo llevará esta nueva etapa al escenario el 27 de noviembre en Niceto Humboldt.

Final de Temporada anticipa su próximo EP con “Te Dije”

La banda porteña de pop punk Final de Temporada presentó Te Dije, el primer adelanto de su próximo EP. Con una apuesta centrada en los estribillos pegadizos y la armonía, el grupo busca devolverle protagonismo a la canción como formato, con la melodía ubicada en el centro de su propuesta. La grabación y la producción estuvieron a cargo de Franco González, mientras que Ezequiel Vera realizó la mezcla y la masterización. El lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa para la banda, que apuesta por un sonido directo y canciones capaces de quedarse en la memoria.

Daniela Spalla y Los Ángeles Azules llevan “Lejos de la Ciudad” a la cumbia

La cantante argentina Daniela Spalla se unió a Los Ángeles Azules para presentar una nueva versión de Lejos de la Ciudad, uno de los temas más destacados de su repertorio. Publicada originalmente en enero de 2024, la canción alcanzó el Top Viral de Spotify en más de 18 países y ya había tenido una versión junto a Camilo. Ahora, la agrupación mexicana la lleva hacia el terreno de la cumbia sin perder el romanticismo y la sensibilidad de la composición original. El lanzamiento coincide con un momento importante para Spalla, nominada al Latin Grammy 2026 por Amorío, en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, y anticipa una nueva etapa creativa rumbo a su próximo disco.

Daniela Milagros presenta “Loco”, un nuevo golpe de rock

La cantante, compositora y multiinstrumentista Daniela Milagros estrenó Loco, un single de rock crudo que potencia su voz y la intensidad de su banda. La canción adopta un tono irónico y provocador para narrar una relación en la que los roles parecen invertirse: la protagonista decide tomar el control y jugar con las mismas reglas de la otra persona. “Si alguien está perdiendo la cabeza en esta historia, parece que no soy yo”, plantea el espíritu del tema, según la explicación de la artista. El lanzamiento llega mientras continúa presentando Attention, Attention, su álbum debut, y en la antesala de su show del 18 de octubre en Lucille, en Palermo.

Nick Sícaro presenta “SUPERO”, una cumbia sobre el desamor y las ganas de empezar de nuevo

El cantante, compositor y creador de contenido argentino lanzó su nuevo single bajo el sello Impronta Music, acompañado por un videoclip oficial en YouTube. La canción combina una base de cumbia con una letra romántica sobre el momento de soltar y seguir adelante. Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el artista continúa consolidando su camino musical, luego de publicar temas como Soy Igual Que Tú y su versión de Hoy Lo Siento, en una propuesta que fusiona la cumbia moderna con sonidos urbanos.

Max Carra presenta "Porfa no te vayas" junto a Emanero

Luego del gran recibimiento de “Te quiero”, canción que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera, Max Carra presenta “Porfa no te vayas”, su nuevo single en colaboración con Emanero y el segundo lanzamiento que anticipa su próximo EP. Con apenas 19 años, Max Carra se convirtió en uno de los artistas jóvenes con mayor proyección dentro de la escena musical argentina. El disco, que será presentado en dos partes, reunirá algunas de las canciones surgidas un camp en Villa Ventana. Un proyecto que, para Max, representa además una oportunidad para mostrar por primera vez de manera integral su identidad artística.





