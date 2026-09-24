El imprevisto que descolocó a Diego Torres en pleno vivo ante su público: "Hijos de su madre"

El regreso de Diego Torres a La Plata tras siete años de ausencia se convirtió en un evento cargado de emoción en el Hipódromo de la ciudad, en el marco del festival Noches Capitales. Sin embargo, la velada tuvo una sorpresa imprevista cuando el artista sufrió un insólito desperfecto técnico y el piano que tocaba en vivo se desafinó por completo de un momento a otro.

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Lejos de descolocarse o interrumpir el clima del recital, Torres apeló al humor con la soltura que le dieron sus más de tres décadas de trayectoria y transformó la falla en un paso de comedia junto a su público. Apenas percibió el drástico desajuste en el sonido, la voz de Tratar de estar mejor reaccionó de inmediato con ironía: "No, acá vino el enemigo y nos cambió de tono todo, qué hijos de su madre", soltó frente al micrófono, despertando la risa generalizada de la gente.

Mientras dos personas de su equipo subieron apresuradamente para intentar afinar el instrumento a la vista de todos, Diego Torres aprovechó la pausa para entretener a la multitud contando un clásico "chiste de españoles". Para rematar el momento, miró a sus colaboradores y lanzó entre risas: "Les aviso que se quedaron todos sin laburo".

Al comprobar que el piano principal no tendría una resolución inmediata, el intérprete de Color Esperanza buscó una alternativa práctica a metros de distancia. Dirigiéndose a su compañero de banda, soltó un desenfadado "Bueno boludo, voy a tocar a tu teclado" y se trasladó directamente al puesto de su músico.

Desde ese lugar improvisado, el cantante retomó los acordes y completó el segmento acústico de su concierto sin mayores inconvenientes. La capacidad para resolver el imprevisto en pleno vivo demostró su oficio escénico y terminó sumándole un color diferente a su esperado reencuentro con los seguidores platenses.

Diego Torres en vivo.

Así fue el show de Diego Torres en el Movistar Arena

Diego Torres volvió a hacer gala de su convocatoria y de la cercanía que mantiene con su audiencia tras brindar un show ante la capacidad completa del estadio Movistar Arena. La jornada estuvo signada por una propuesta festiva de ritmo constante y momentos de nostalgia, donde el músico repasó un listado de obras que balanceó la presentación de sus creaciones más actuales con aquellas composiciones consolidadas en la memoria colectiva de distintas épocas.

El punto alto del concierto estuvo centrado en el estreno formal sobre las tablas de las piezas pertenecientes a su álbum Mi norte y mi sur. La recepción de los asistentes acompañó el recorrido por este nuevo material, una obra que da continuidad a su habitual sonoridad basada en el cruce de ritmos latinos y letras enfocadas en el optimismo, las vivencias afectivas y la superación personal.