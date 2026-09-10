Diego Torres contó cuáles son sus hábitos para seguir vital a los 55: "Nunca he dejado de hacerlo"

Diego Torres atraviesa un presente pleno en el que combina las exigencias de la industria musical con un estilo de vida saludable que le permite sostener el ritmo de los escenarios y la rutina de viajes. El cantante se refirió a los pilares fundamentales que le otorgan energía en el día a día, destacando la actividad física constante, una alimentación equilibrada y la importancia de preservar el tiempo compartido con su hija por encima de la exposición pública.

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El ejercicio representa para el músico una constante que no ha variado a lo largo de las décadas; señaló que mantiene en movimiento el cuerpo para rendir en sus actuaciones en vivo: "Siempre he hecho deporte. Nunca he dejado de hacerlo y de jugar al fútbol o al tenis. También salgo a correr y monto en bicicleta. Es parte fundamental en mi vida". Esta disciplina deportiva se complementa con un enfoque flexible respecto de la comida, centrado en el equilibrio más que en las privaciones. "Trato de comer sano para poder darme mis gustos. Como variado: me gustan desde carnes, las pastas, los pescados y tomar un buen vino. Comer sano para darme un capricho", explicó Torres en diálogo con Lecturas.

Más allá de los cuidados físicos y la preparación vocal, la organización de su agenda cotidiana está atravesada por el rol de padre y conciliar las giras internacionales con la crianza de su hija representa un desafío que aborda priorizando la presencia en los momentos sencillos de la rutina hogareña. "Trato de darme el tiempo para, entre las giras, poder llevar a mi hija al colegio y, bueno, muchas veces tengo días para poder estar con ella, llevarla, traerla o acompañarla. Pero bueno, me pasa un poco como a otros que tengan que estar en la oficina", reflexionó Diego Torres sobre el esfuerzo por estar cerca a pesar de la distancia geográfica que imponen las presentaciones.

En cuanto a la forma en que la joven asimila la repercusión mediática de su figura, el artista remarcó que el entorno naturalizó desde el principio su exposición. "Lo vive de una manera muy normal. Está acostumbrada. Trato de transmitir que primero soy su padre, una persona normal, y después la condición de mi trabajo que público", concluyó, reafirmando que la sencillez y el afecto familiar constituyen la base de su estabilidad personal.

Diego Torres.

Así fueron los shows de Diego Torres en el Movistar Arena en 2026

Diego Torres reafirmó su convocatoria y el vínculo con su audiencia durante un concierto a sala llena en el Movistar Arena. A lo largo de una velada atravesada por el clima festivo y el repaso generacional, el intérprete argentino estructuró un espectáculo que combinó sus lanzamientos más recientes con las obras representativas de su discografía.

El foco del concierto estuvo puesto en la presentación de las canciones de su producción discográfica Mi norte y mi sur. Los nuevos temas tuvieron su bautismo en directo ante un público que acompañó la propuesta, caracterizada por la fusión de ritmos y mensajes orientados a la superación. La respuesta de la concurrencia alcanzó su punto más alto durante la ejecución de los éxitos de su catálogo, con interpretaciones colectivas de Penélope y Tal vez que marcaron los momentos de mayor resonancia en el recinto de Villa Crespo.