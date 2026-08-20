Un homenaje a las mujeres, más que al tango: así es "Ellas son tango". Foto: Instagram Ellas son tango

Ellas son Tango propone un viaje musical por la vida de cuatro mujeres que marcaron la historia del género: Tita Merello, Libertad Lamarque, María Nieves y Nelly Omar. Con orquesta en vivo, baile y una escenografía que invita a viajar en el tiempo, la puesta no busca solo repasar canciones, sino recuperar la fuerza de artistas que se animaron a ocupar un lugar que durante mucho tiempo les fue negado.

La obra está protagonizada por Natalia Cociuffo, Vane Butera, Marisol Otero y Andrea Ghidone, con la participación especial de Roberto Antier, quien suma una cuota de humor. Durante más de 90 minutos, el espectáculo recorre grandes clásicos del tango para rendir homenaje a las figuras femeninas que marcaron un antes y después en la historia de la música popular nacional.

En esta nueva temporada se sumó Natalia, quien interpreta a Tita Merello. Según la misma, el desafío era ponerle el cuerpo a una figura tan popular como compleja, sin quedar atrapada en el cliché. "Siempre que hago estos personajes tan conocidos intento no caer en el cliché de copiarlos", contó la actriz en diálogo con El Destape. Para construir su versión, recurrió a películas y videos de Tita, aunque el objetivo nunca fue la imitación exacta, sino capturar su energía y sus gestos típicos para después ponerle algo propio.

Natalia Cociuffo interpreta a Tita Merello en "Ellas son tango". Foto: @nacholunadei

Esa apropiación personal se nota, sobre todo, en la manera de pisar el escenario. Natalia encontró en Tita una femineidad fuerte, un modo de plantarse que reconoció también en sí misma. Para la actriz, esa es la clave que diferencia a un homenaje real de una simple imitación: "Sino seríamos imitadoras, y en algún punto la imitación no te toca el corazón", recuperó sobre el proceso de construcción del personaje.

Un homenaje a las mujeres, más que al tango

Más allá de la música, Ellas son Tango pone el foco en mujeres que construyeron su carrera en un ambiente atravesado por el machismo. Para Natalia, "en realidad es un homenaje a esas mujeres más que al tango". El tango funciona como material musical, pero el corazón de la obra está en esas artistas empoderadas que lucharon contra las reglas de su época: "El mundo no las quería cantando tango, las querían en la casa".

Con más de 90 minutos de duración, la obra invita a pensar qué queda hoy de aquellas mujeres en las artistas y espectadoras que habitan cada función. Para quienes aún no la vieron, Ellas son tango se presenta en Teatro Astral hasta el 13 de septiembre de jueves a domingos. Las entradas se consiguen a través de Plateanet.