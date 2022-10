Matthew Perry insultó a Keanu Reeves y preguntó por qué sigue vivo

El actor que interpretó a Chandler en la sitcom Friends lanzó un cruel dardo contra Keanu Reeves en varios pasajes de su autobiografía, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

El actor Matthew Perry volvió a ser noticia, esta vez por unas penosas declaraciones contra Keanu Reeves y la repercusión fue tan negativa que la estrella de Friends tuvo que emitir un comunicado sobre el ataque a su colega. "Elegí un nombre al azar", escribió.

Además de las confesiones sobre sus adicciones, recientemente salió a la luz que en su libro autobiográfico el intérprete se cuestiona por qué Keanu Reeves (Matrix) sigue con vida mientras otros compañeros de profesión como Heath Ledger o River Phoenix murieron. Unos ataques gratuitos ante los que Perry optó por disculparse, ante la oleada de críticas que recibió en las redes sociales.

En un comunicado para Deadline, el actor señaló que se trató sencillamente de algo accidental y escrito sin pensar. De hecho, se define como un admirador del propio Reeves. "En realidad soy un gran fan de Keanu Reeves. Solo elegí un nombre al azar, fallo mío. Pido perdón. Debí usar mi nombre en su lugar", se retractó Perry.

El polémico extracto del libro contra Keanu Reeves

En el primero de los dos polémicos extractos del libro en cuestión, el actor lamenta las muertes de River Phoenix, Heath Ledger y Chris Farley, aprovechando para arremeter contra Reeves sin motivo aparente. "River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera. Resultó demasiado hermoso para este mundo. Parece que siempre son los tipos con más talento los que caen", comienza diciendo en sus memorias.

Es entonces cuando se plantea la primera reflexión en la que ataca a Reeves: "¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros? River era mejor actor que yo; yo era más gracioso". Más adelante, cuando se recoge el momento en el que se enteró de la muerte de Farley, carga de nuevo contra él. "Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros", repite.

Ante el revuelo causado por la ofensa, Perry optó por pedir perdón públicamente. Sus ataques a Reeves no fueron lo único que llamó la atención de sus memorias: en ellas también recoge la dura batalla que libró contra las drogas, con instantes en los que los médicos apenas le dieron un 2% de esperanza de vida. El libro completo, titulado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, se publicará el 1 de noviembre en Estados Unidos.