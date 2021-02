Jennifer Aniston cumple 52:

Supo reinventarse tras el éxito que le cambió la vida y la catapultó a la gloria, tuvo grandes amores, desilusiones y marca tendencia en redes sociales. Jennifer Aniston cumple 52 años. Con millones de seguidores en todo el mundo, la actriz se amigó con su pasado y actualmente goza de felicidad por el reconocimiento unánime que le trajo la serie "The Morning Show", que actualmente prepara su segunda temporada.

Nacida un 11 de febrero de 1959 Jennifer Aniston comenzó su trayectoria con la mítica sitcom "Friends" que batió todo los récords y se convirtió en uno de los shows más importantes de la historia. La serie que contaba las historias de cinco amigos en Nueva York la hizo conocer la fama a temprana edad. En el camino su camino se cruzaría con el de la estrella en ascenso Brad Pitt y juntos comenzarían un romance que tuvo momentos enternecedores, un final abrumador y un reencuentro de lo más constructivo entre ambas partes.

Por entonces Brad Pitt era considera el hombre más lindo del mundo según las revistas de moda. La pareja se casó en Malibú el 29 de julio del 2000 y durante siete años se quisieron, amaron y respetaron. Hasta que Angelina Jolie apareció en el camino de Pitt y se lo quitó a Aniston, dejándola sola y deprimida. La aventura del galán comenzó en el rodaje de "Sr y Sra Smith" y el escándalo que desató recorrió todo el mundo.

“Me pareció triste la forma en que todo se redujo a un cliché de Hollywood. La forma en que la prensa me retrata solo es un reflejo de cómo la sociedad ve y retrata a las mujeres en general”, reflexionó Jennifer años después sobre la relación que tuvo con su primer esposo. A Pitt le siguieron amores fugaces con el actor Vince Vaughn, el músico John Mayer y el modelo Paul Sculfor, hasta que se contrajo matrimonio con el actor Justin Theroux. En 2018 se separaron.

Soltera, sin hijos -en varias oportunidades Jennifer Aniston reinvindicó el derecho a renunciar a la maternidad- con un patrimonioque supera los 200 millones de dólares y varios premios en su haber (Globos de Oro, Emmy y Actors Guild Awards, la actriz se dedicó de lleno a marcar tendencia en sus redes sociales y a potenciar su carrera en cine y televisión.

Sin lugar a dudas el rol que la trajo de nuevo a la vigencia hollywoodense fue la serie "The Morning Show" (en donde también ejerce como productora). Allí interpreta a una presentadora de noticias de una cadena muy importante que se entera una noticia fatídica: su compañero en el noticiero está acusado de abusar sexualmente a una mujer. La crítica aplaudió el show, celebró las interpretaciones de Aniston, Steve Carell y Reese Whiterspoon y le garantizó a la historia una segunda temporada que ya se está rodando.

En cuanto a su relación con Pitt, pudieron hacer las pases y en la actualidad se los ve muy amistosos el uno con el otro. Compartieron una lectura de guión para un evento benéfico y se saludan en las galas de premios con abrazos y buenos deseos. “No sabría lo que sé ahora si no me hubiese casado con Brad. Lo quiero de verdad. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada. Pasamos años muy intensos juntos y aprendimos muchas cosas el uno del otro. Fue una bonita y complicada relación”, declaró hace unos años sobre su relación con el galardonado actor.