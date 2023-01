El director de Transformers enfrenta cargos judiciales por asesinato animal: "Tenemos evidencia clara"

La Justicia acorraló a Michael Bay con una grave denuncia de asesinato animal durante el rodaje de una película. La implacable defensa del cineasta ante la acusación que pesa en su contra.

El cineasta Michael Bay, conocido por haber dirigido las películas de la saga de acción Transformers, quedó involucrado en una fuerte polémica que lo tiene enfrentando cargos ante la Justicia por asesinato animal durante el rodaje de un filme de 2018. Tras darse a conocer la polémica denuncia, Bay emitió una implacable declaración para defenderse: "Soy un conocido amante de los animales".

El medio The Wrap dio a conocer que Michael Bay enfrenta cargos de maltrato animal luego de haber supuestamente asesinado a una paloma en 2018, durante el rodaje de la película Escuadrón 6 (Netflix). Según lo consignado por una fuente que habría estado en el lugar, la paloma habría sido embestida por una carretilla en el set. Luego, esta persona habría sacado una fotografía del animal muerto y habría dado aviso a la Policía.

Michael Bay no tardó en ponerse en contacto con autoridades locales y negar todos los cargos que enfrenta con un contundente alegato de defensa: "Soy un conocido amante de los animales y un importante activista animal. Ningún animal involucrado en la producción resultó herido o dañado. O en cualquier otra producción en la que haya trabajado en los últimos 30 años".

"Tenemos evidencia clara en video de una multitud de testigos y oficiales de seguridad que nos exonera de estos reclamos. Y refuta su única foto de paparazzi, lo que da una historia falsa. Hay un caso judicial en curso, por lo que no puedo entrar en detalles, pero confío en que prevaleceremos cuando tenga mi día en el tribunal", detalló.

A la vez, el director reveló que las autoridades del lugar le ofrecieron pagar una multa por una suma de dinero, cosa que decidió no hacer dado que sostiene su inocencia en los cargos por los que se lo acusa. "Las autoridades italianas me ofrecieron la oportunidad de resolver este asunto pagando una pequeña multa, pero me negué a hacerlo porque no me declararía culpable de haber dañado a un animal", explicó.

