Declaró Kate Moss: defendió a Johnny Depp y dejó mal parada a Amber Heard

La modelo y ex pareja de Depp declaró como testigo en el juicio por difamación. Qué dijo en su testimonio.

La supermodelo británica Kate Moss se sumó a la larga lista de testigos que declararon en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El actor demandó por difamación a Heard por USD 50 millones por acusarlo de maltratos físicos, verbales y psicológicos y ella lo contrademandó por USD 100 millones.

En una de sus declaraciones, Heard afirmó que Depp había maltratado a Moss durante su relación amorosa que duró desde 1994 hasta 1998 y que sabía que el actor la había empujado por las escaleras.

Moss no formaba parte de la lista inicial de testigos en el juicio. Sin embargo, fue Amber quien la mencionó en su declaración del martes 17 de mayo, asegurando que recordaba que, durante una de las discusiones que mantuvo con Depp en 2015, él golpeó a Whitney, hermana de la actriz, quien se encontraba cerca de unas escaleras. En aquella oportunidad, expresó: “Instantáneamente en mi cabeza pensé en Kate Moss y el incidente de las escaleras”.

El testimonio de Kate Moss

En este contexto, Moss brindó un breve pero importante testimonio este miércoles a través de una videollamada que hizo desde Gloucester, Reino Unido. En el mismo, aseguró que su exnovio Johnny Depp nunca abusó de ella ni la golpeó o tiró por las escaleras. De esta forma, contradijo las declaraciones hechas por Amber Heard y ayudó a Depp en la resolución del juicio.

"Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss, dando detalles sobre lo ocurrido durante unas vacaciones que tuvieron en Jamaica con Depp. "Grité porque no sabía qué me pasaba y me dolía. Él regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", agregó la modelo y aseguró que su ex novio nunca la había empujado ni pegado durante su relación.

Luego, Depp se subió a declarar nuevamente y remarcó que, teniendo ahora la palabra de Moss, se podía confirmar que Heard había inventado una historia. "Como testificó Kate Moss, (...) lo que sucedió exactamente es lo que ella dijo que sucedió", dijo el actor.

"Recuerdo haber hablado con la señorita Heard sobre ese mismo incidente debido a la lluvia torrencial porque llovía mucho el día que Kate resbaló", dijo Depp y afirmó: "La señorita Heard tomó la historia y la convirtió en un incidente muy feo en su mente. Nunca hubo un momento en el que empujara a Kate por las escaleras, pero ella ha dicho esto tres veces antes".