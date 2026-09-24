Hilary Duff: edad, altura, pareja y cuántos hijos tiene la actriz y cantante

Hilary Duff es una de las artistas que logró atravesar distintas generaciones de la cultura pop. Su salto a la fama llegó con Lizzie McGuire, la serie de Disney Channel que la convirtió en un ícono adolescente a comienzos de los 2000. Desde entonces, construyó una carrera que combinó actuación, música y televisión.

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Más de dos décadas después de aquel fenómeno, Duff continúa vinculada al entretenimiento y atraviesa una nueva etapa musical. En su vida personal, está casada con Matthew Koma y tiene cuatro hijos: un varón, fruto de su matrimonio anterior con Mike Comrie, y tres hijas con su actual esposo.

Hilary Duff: qué edad tiene y cuánto mide

Hilary Erhard Duff nació el 28 de septiembre de 1987 en Houston, Texas, por lo que tiene 38 años en septiembre de 2026. Su carrera empezó durante su infancia y alcanzó un punto de inflexión cuando protagonizó Lizzie McGuire, estrenada en Disney Channel en 2001.

Además de su trayectoria como actriz, Duff desarrolló una carrera musical con varios discos y canciones que se convirtieron en parte de la cultura pop de los 2000. En 2026, la artista retomó con fuerza esa faceta con nueva música y una gira, después de más de una década alejada de los grandes escenarios.

En cuanto a su estatura, distintas bases biográficas, ubican a Hilary Duff en 1,57 metros.

¿Quién es la pareja de Hilary Duff?

En la actualidad, está casada con Matthew Koma, músico, compositor y productor estadounidense. La pareja se conoció en 2015 y empezó su relación sentimental después de varios encuentros y períodos de acercamiento. Duff y Koma hicieron pública su relación en 2017. En octubre de 2018 nació su primera hija, Banks Violet Bair, y la pareja se casó en diciembre de 2019. Luego, tuvieron otras dos hijas, Mae James y Townes Meadow.

Antes de Koma, Duff estuvo casada con el exjugador de hockey sobre hielo Mike Comrie. La relación comenzó en 2007, se casaron en 2010 y tuvieron a su hijo Luca en 2012. La pareja se separó en 2014 y el divorcio quedó finalizado en 2016.

¿Cuántos hijos tiene Hilary Duff?

Hilary Duff tiene cuatro hijos: Luca Cruz Comrie, Banks Violet Bair, Mae James Bair y Townes Meadow Bair.

Luca, su hijo mayor, nació el 20 de marzo de 2012 y es fruto de su matrimonio con Mike Comrie. Con Matthew Koma tuvo tres hijas. Banks nació el 25 de octubre de 2018, Mae llegó el 24 de marzo de 2021 y Townes Meadow nació el 3 de mayo de 2024, convirtiéndose en la cuarta hija de Duff.

De esta manera, la actriz y cantante conformó una familia de cuatro hijos mientras continúa desarrollando su carrera artística. En 2026, además, atraviesa una nueva etapa profesional marcada por su regreso a la música y por un nuevo proyecto discográfico.