Héctor Alterio vuelve a la Argentina: el emotivo anuncio de sus hijos

La Asociación Argentina de Actores y Actrices convocó a la comunidad artística a despedir al reconocido actor Héctor Alterio, quien murió el 13 de diciembre de 2025, el próximo jueves 15 de octubre, cuando sus restos ya hayan llegado a Buenos Aires. Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, encabezarán el acto en el Cementerio de la Chacarita.

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Las cenizas de Héctor Alterio llegarán a la Argentina desde España y descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. El homenaje tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre, a las 16 horas, en una ceremonia que reunirá a familiares, colegas, amigos y representantes de la comunidad cultural.

Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, estarán presentes junto a otros integrantes de la familia para llevar sus cenizas al lugar donde descansará. Al compartir la invitación, ambos expresaron el vínculo que su padre mantuvo con el país a lo largo de su vida: “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”.

Aunque desarrolló una extensa carrera en España, Alterio mantuvo una profunda conexión con Buenos Aires, la ciudad que marcó sus primeros pasos en la actuación y donde comenzó a construir una trayectoria que trascendió las fronteras. Según adelantaron Malena y Ernesto Alterio, la despedida será sencilla, en sintonía con la personalidad de su padre. “Un acto sencillo, como él era”, señalaron al invitar a compartir el encuentro.

La carrera de Héctor Alterio

Héctor Alterio nació en Buenos Aires en 1929, Alterio debutó como actor en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Tras formarse en Arte Dramático, fundó la compañía Nuevo Teatro, desde donde impulsó una renovación clave de la escena teatral argentina durante los años 60.

Aunque su talento se destacó especialmente en el teatro, su popularidad masiva llegó de la mano del cine, con participaciones en títulos emblemáticos del cine nacional y colaboraciones con directores como Leopoldo Torre Nilsson.

En 1975 se exilió en España luego de recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, en un contexto marcado por la violencia política. En ese país desarrolló una etapa decisiva de su carrera, con actuaciones memorables en películas como A un dios desconocido, El crimen de Cuenca y El nido, esta última nominada al Oscar.

A pesar de vivir en Europa, nunca se alejó del cine argentino. Protagonizó éxitos como Caballos salvajes, La tregua, La historia oficial (ganadora del Oscar a Mejor película internacional) y El hijo de la novia, entre otras.