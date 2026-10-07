Murió Piero: su historia como sacerdote, su relación con el Padre Mugica y por qué el camino de Dios fue tan importante en su música

El cantautor Piero de Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, luego de estar internado en el Hospital Italiano. La noticia shockeó a sus fanáticos de todo el mundo, quienes lo despidieron con dolor y recordaron sus canciones e historias, como sus inicios en un seminario para convertirse en sacerdote y cómo eso lo forjó para siempre en su carrera.

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Tal como relató en diversas entrevistas, Piero encontró su vocación a temprana edad cuando vio a un compañero del colegio primario tocando una guitarra y eso le despertó curiosidad por el instrumento. Acostumbrado de chico a la música, logró sacar la melodía en una tarde y su destino terminó sellado.

Años más tarde, a los 11, Piero entró por accidente a un sacerdocio en Viedma y, sin esperarlo, esa experiencia forjó para siempre su camino en la música. "Ni mi papá, ni mi mamá entendían nada. No me pusieron trabas y el lunes ya estaba viajando de Allen a Viedma. Llegamos, nos duchamos y nos fuimos todos a la capilla que hablaba el rector. Y el rector dijo: ‘Bueno, Bienvenidos… Bla bla bla… y hablando en un momento dice: ‘Y el día de mañana, cuando ustedes sean sacerdotes…’ Y ahí recién me di cuenta que no era un colegio de curas, era una fábrica de curas. Me agarró una gran angustia y desesperación", contó en una entrevista a Radio Rivadavia.

Luego de estudiar dos años en Viedma, Piero se trasladó a un seminario mayor y menor en Villa Devoto. Allí conoció a Carlos Mugica, Alejandro Mayol y Richard Deli, curas que hicieron una reconocida labor en los barrios populares.

"Aprendí mucho de ellos y con el tiempo descubrí el porqué de mi equivocación. Era mi destino, relacionarme y formarme junto a esa gente. Me marcaron muchísimo. Me hice amigo de muchos de ellos y fueron como mis maestros. Me fui quedando, hice tercero, cuarto y quinto, pero para mí era un mientras tanto, sabía que no quería ser sacerdote. Con algunos compañeros, hicimos un grupo que se llamó ‘Los Ponchos Negros’, por las sotanas. Y también cantaba solo y había grabado caseramente algunas canciones", aseguró.

Un debut frustrado y su segunda oportunidad

Tras su paso por el sacerdocio, Piero volvió a Allen, Río Negro, y un llamado cambió para siempre su futuro: "Me llegó una carta de mi amigo que dice: ‘Mira, de lo que dejaste grabado, hay un tipo que escuchó tu cinta y le gustó mucho. Tendrías que venir porque está buscando gente nueva y quiere conocerte’ Era un productor de Canal 9. Ir hasta Buenos Aires y volver, salía 7.500 pesos le pedí la plata a mi papá y cuando llegué al lugar, no me animé. Me agarró como un pánico escénico. Para mí los artistas eran gente rara, distinta, como de otro planeta, de otra galaxia. Y yo era un tipo normal, no era un artista, era un tipo que le gustaba cantar y nada más. Me gasté la plata prevista y me volví a Allen".

Pese a su primera experiencia frustrada, Piero tuvo otra oportunidad en la industria y terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la canción popular argentina. Canciones emblemáticas como Mi viejo -un verdadero himno a la memoria afectiva y familiar-, Para el pueblo lo que es del pueblo, Coplas de mi país y Que se vayan ellos lo consolidaron como una voz referente frente a las injusticias y la represión militar. Durante la última dictadura genocida debió exiliarse, transformando la distancia en una trinchera de resistencia cultural.