La altura de Peter Claffey, actor de "Ser Duncan El Alto" en "El Caballero de los Siete Reinos" de HBO Max

Peter Claffey, como Ser Duncan el Alto.

Peter Claffey se ha convertido en uno de los nombres más comentados del momento gracias a su papel protagonista en El caballero de los siete reinos, la nueva precuela de Game of Thrones que se estrenó en enero de 2026 en HBO Max. En esta serie basada en las célebres historias de George R.R. Martin, Claffey interpreta a Ser Duncan “Dunk” el Alto, un caballero errante con un fuerte sentido del honor y un corazón noble, cuya relación con su joven escudero Egg es el eje de la trama.

Peter Claffey: "el Alto"

Nacido el 28 de julio de 1996 en Portumna, en el condado de Galway (Irlanda), Peter Claffey comenzó su carrera como atleta. Antes de actuar, jugó al rugby como segunda línea para equipos como Galwegians RFC, Ballinasloe RFC y formó parte de la academia de Connacht Rugby, incluso representando a Irlanda en la categoría sub-20.

Uno de los datos más buscados en internet sobre Claffey es su estatura. Según diversas fuentes, mide alrededor de 1.95 metros (aproximadamente 6’5”), una altura que encaja con el apelativo de su personaje “el Alto” en la saga, aunque el personaje es descrito como aún más alto en los libros.

Este tipo de búsquedas suelen aumentar cuando un actor interpreta a un personaje físicamente imponente o asociado a una descripción muy específica en la literatura o en la cultura popular, como sucede con Game of Thrones.

Peter Claffey en "El Caballero de los Siete Reinos".

Peter Claffey: una carrera en ascenso

Después de su transición del deporte a la actuación, Claffey se formó en la Bow Street Academy de Dublín, una escuela de actuación reconocida en Irlanda por formar talento para cine, televisión y teatro. Su primer papel profesional fue en 2022 en el teatro con A Whistle in the Dark en el Abbey Theatre de Dublín, y ese mismo año comenzó a aparecer en producciones televisivas como Harry Wild, Bad Sisters y Wreck. También participó en la tercera temporada de Vikings: Valhalla y en la película Small Things Like These (2024), junto al actor Cillian Murphy.

El gran salto de Claffey llegó con el rol de Ser Duncan el Alto en esta esperada expansión del universo de Game of Thrones, que ha catapultado su carrera al reconocimiento internacional. En entrevistas recientes ha hablado sobre la mezcla de emoción y presión que implica liderar una serie tan esperada, destacando también cómo su experiencia deportiva le ayudó a afrontar el desafío físico del personaje.

Aunque El caballero de los siete reinos es, con diferencia, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta ahora, Claffey ha expresado interés en seguir explorando tanto el cine y televisión, como el teatro, con sueños de trabajar en escenarios como el West End o incluso Broadway.