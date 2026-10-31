Halloween en Netflix: tres películas para ver con los chicos y disfrutar de una noche de miedo.

Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween y, además de los disfraces, los dulces y las tradicionales fiestas de Noche de Brujas, una buena alternativa para disfrutar en familia es organizar una maratón de películas en casa.

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Netflix cuenta con varias propuestas que combinan misterio, humor, fantasía y personajes sobrenaturales. Desde historias animadas hasta aventuras con monstruos y situaciones inesperadas, hay opciones para compartir con los chicos y sumarse al espíritu de esta celebración sin pasar demasiado miedo.

Tres películas para ver en Netflix y disfrutar durante la noche de Halloween

El cadáver de la novia

Dirigida por Tim Burton, esta película animada es uno de los clásicos modernos ideales para ver durante Halloween. La historia sigue a Víctor, un joven que, mientras practica sus votos matrimoniales en un bosque, termina casándose accidentalmente con una novia fallecida que lo lleva al mundo de los muertos.

Con una estética gótica muy característica, personajes inolvidables y una combinación de humor negro, romance y fantasía, la película propone una aventura diferente que también habla sobre el amor y la aceptación.

Es una buena alternativa para chicos que disfrutan de las historias de fantasmas y los escenarios misteriosos, aunque algunas escenas pueden resultar inquietantes para los más pequeños.

Guía de una niñera para cazar monstruos

Para quienes prefieren una aventura con más acción, esta película de 2020 combina fantasía, humor y criaturas aterradoras. La protagonista es Kelly Ferguson, una adolescente que descubre que existe una sociedad secreta de niñeras dedicada a proteger a los chicos de monstruos que aparecen durante la noche.

Cuando el niño que tiene a su cuidado es secuestrado por el Coco y sus criaturas, deberá enfrentarse a una misión sobrenatural para rescatarlo.

Con una historia ambientada en Halloween, personajes fantásticos y una protagonista que debe descubrir su propio coraje, es una propuesta entretenida para compartir con chicos un poco más grandes. Netflix la clasifica como apta para mayores de 10 años.

La maldición de Bridge Hollow

Esta comedia fantástica es otra alternativa para quienes quieren una película directamente relacionada con la Noche de Brujas. La historia comienza cuando un padre que no soporta Halloween se muda con su familia a un pueblo donde la celebración es parte fundamental de la vida de sus habitantes.

Todo cambia cuando un espíritu travieso hace que las decoraciones de Halloween cobren vida y comiencen a sembrar el caos. Para salvar a la comunidad, el hombre deberá unir fuerzas con su hija y enfrentarse a una serie de criaturas sobrenaturales.

Protagonizada por Marlon Wayans y Priah Ferguson, combina sustos, situaciones disparatadas y humor familiar. Sin embargo, Netflix la clasifica para mayores de 13 años, por lo que es más recomendable para adolescentes que para niños pequeños.