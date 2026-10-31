Halloween en Buenos Aires: tres fiestas imperdibles para salir esta noche en CABA.

Este sábado 31 de octubre, Buenos Aires se prepara para vivir una de las noches más esperadas del calendario de fiestas. Con disfraces, música electrónica, clásicos del pop y propuestas que combinan baile y experiencias temáticas, distintos espacios de la Ciudad tendrán celebraciones especiales para quienes quieran aprovechar Halloween hasta la madrugada.

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Desde una de las fiestas más convocantes del país hasta opciones para los amantes de la música alternativa y las experiencias inmersivas, estas son tres propuestas para salir de fiesta esta noche en Buenos Aires.

Qué hacer esta noche en Buenos Aires para celebrar Halloween

Bresh Halloween en Mandarine Park

La Bresh tendrá una edición especial de Halloween este sábado en Mandarine Park, ubicado en la zona de Punta Carrasco. Con comienzo previsto para las 23:59, la fiesta invita al público a sumarse con sus mejores disfraces y promete una noche atravesada por los hits, el pop, el reggaetón y los clásicos que caracterizan a sus ediciones.

Es una de las alternativas para quienes buscan una celebración multitudinaria, con una puesta especialmente pensada para la ocasión y una pista en la que conviven diferentes generaciones y estilos musicales.

Club 69: una noche de Halloween en Niceto

Para quienes prefieren una noche de baile con una identidad propia dentro de la escena porteña, Club 69 tendrá su edición especial de Halloween en Niceto Club, uno de los espacios emblemáticos de la noche de Palermo.

La celebración comenzará a las 23:59 y contará con la participación de Muika, La Cintia y Nico Monjes. La propuesta combina música, performance y una estética provocadora que convirtió a Club 69 en una de las fiestas más reconocidas de Buenos Aires.

Una alternativa para quienes buscan algo más que una pista de baile tradicional y quieren sumergirse en una noche de disfraces, diversidad y espectáculos.

CØD1GO: una fiesta inmersiva en el Palacio de la Reconquista

Una propuesta diferente para celebrar Halloween llegará al Palacio de la Reconquista, en pleno Microcentro porteño. Se trata de CØD1GO: The Secret Code, una fiesta temática que propone transformar el espacio en el escenario de una experiencia inspirada en sociedades secretas.

La ambientación incluirá máscaras, mensajes y pistas escondidas, con una puesta que busca convertir la celebración en algo más que una salida nocturna convencional. En la música estarán Marian, Almela y el dúo Tinga & Venere.

La propuesta está pensada para quienes buscan una experiencia distinta, con misterio, electrónica y una ambientación especial para la noche más terrorífica del año.