Cómo se hace el asado en cada parte de Argentina: el programa para aprender sobre este clásico nacional

El Gourmet suma a su programación Asado Gaucho, una propuesta televisiva encabezada por el cocinero salteño Tupac Guantay que indaga en la identidad cultural argentina. A través de un recorrido por distintas provincias, el ciclo busca conectar con las raíces del campo a partir del trabajo cotidiano de sus pobladores y de los diversos métodos autóctonos para cocinar a las brasas.

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El programa se emitirá los miércoles y viernes a las 18.30 a partir del 11 de noviembre y, a lo largo de ocho entregas, la producción prescinde del formato de cocina tradicional para estructurarse como un viaje de descubrimiento territorial e histórico. En cada parada, las técnicas de cocción, el uso de las distintas leñas y el manejo de los tiempos en la parrilla funcionan como el eje narrativo para mostrar las costumbres de los gauchos en su propio entorno.

El itinerario de la serie abarca localidades de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Córdoba, exponiendo variedades gastronómicas vinculadas al paisaje de cada región. La travesía incluye desde la elaboración de carneada y torta de 80 golpes en una pulpería bonaerense de Newton, hasta la preparación de un asado con cuero durante horas en las peñas de Uspallata y la cocción de chivo a la estaca en el ámbito pampeano.

Asimismo, el programa registra eventos particulares como la trashumancia en la cordillera de Malargüe junto a puesteros locales, la preparación de costillares a la cruz en reuniones familiares de Laboulaye y la ejecución del antiguo asado a la huella en Las Flores. De esta manera, el programa presenta al fuego no solo como una herramienta culinaria, sino como un elemento de reunión y transmisión cultural.

Tupac Guantay.

Cómo hacer un buen asado