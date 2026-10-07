Graciela Borges, sobre su regreso al cine después de los 80: "Si Dios quiere"

Graciela Borges volvió a encender la expectativa por su regreso al cine con una publicación que compartió en sus redes sociales. La actriz, una de las figuras más importantes de la historia del cine argentino, publicó una fotografía junto a Valeria Bertuccelli y dejó una particular definición sobre el futuro proyecto que las volvería a reunir.

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En la imagen, Borges aparece abrazada a Bertuccelli y acompaña la fotografía con un mensaje dirigido a su amiga: “Mi amada cumpa, mi directora próxima (si el tata Dios quiere)". Anteriormente, Valeria Bertuccelli contó públicamente que tenía pendiente un proyecto para dirigir a Graciela Borges y aseguró que ambas lo estaban hablando.

Graciela Borges y Valeria Bertuccelli.

Este podría ser el próximo proyecto de Valeria Bertuccelli en la dirección, tras su exitosa película Culpa Cero. De todas maneras, aunque el guion ya estaría avanzado aún no se reveló el título de la película, el inicio del rodaje o la fecha de estreno. La primera vez que Bertuccelli y Borges actuaron juntas fue en la película Viudas, comedia dramática de Marcos Carnevale estrenada en 2011.

El día que Graciela Borges anunciaba su "retiro"

En una entrevista concedida a Télam, Graciela Borges había admitido que "ya dejó" las películas y cuando le preguntaron las razones, expresó: "Me cansé mucho las últimas dos películas que hice. Las amé, pero fueron muy difíciles. Filmé con Campanella y Trapero, justo antes de este bicho que nos humilló tanto". La actriz hizo referencia a El cuento de las comadrejas, junto a Juan José Campanella, y La quietud, junto a Pablo Trapero, sus dos últimos trabajos en la pantalla grande.

Más allá del anuncio de quien fue dirigida por grandes cineastas de la talla de Leonardo Favio, Pablo Trapero, Lucrecia Martel, Juan José Campanella, Ana Katz y María Luisa Bemberg, Borges deslizó que podría no tratarse de algo definitivo: "Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez. Es raro que te llegue un guion que te guste, que no tengas idea de haberlo actuado antes. Que sea algo diferente, algo por conocer".