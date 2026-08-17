La grabó Nahuel Pennisi y ahora Campedrinos y Eugenia Quevedo hicieron una versión: la historia detrás de El Arte de Querer

El dúo integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, Campedrinos, dio a conocer la zamba de corte romántico El Arte de Querer. La composición cuenta con la voz invitada de Eugenia Quevedo, una de las referentes actuales de la música popular cordobesa, y también hay que destacar que una de las versiones más famosas de esta pieza es de Nahuel Pennisi.

El sencillo se suma al proyecto conceptual Zambas, una serie de lanzamientos en los que el grupo ha venido trabajando a lo largo de este año para explorar las formas tradicionales del género. En la parte lírica, la obra de Campedrinos aborda una perspectiva del afecto expresada mediante las acciones concretas por sobre el discurso verbal, estructurando un arreglo vocal orientado a vincular al público del folklore con los oyentes de la escena popular.

Historia de la zamba El Arte de Querer

El Arte de Querer, obra del compositor Marcelo Flores, se ha posicionado como una de las zambas de corte romántico más representativas del cancionero folklórico contemporáneo. La pieza propone un examen poético sobre la naturaleza del afecto y las formas en que este se materializa en la cotidianeidad.

En el plano conceptual, la letra trasciende la mera declaración lírica para plantear el amor como un ejercicio que exige honestidad, franqueza y demostraciones concretas mediante el acto cotidiano. La composición define al vínculo afectivo como un compromiso deliberado que busca trasladar los anhelos a la práctica concreta, distanciándose de la pura especulación idealista.

A través de recursos metafóricos que equiparan el enamoramiento con un despliegue libre en el espacio, la pieza postula que un sentimiento genuino opera como una fuerza emancipadora. La obra enfatiza el valor de la simplicidad y la autenticidad en las relaciones humanas, priorizando la verdad de las acciones por sobre las construcciones artificiosas. De este modo, la zamba interpela al oyente a concebir el afecto como un proceso constante de aprendizaje y construcción consciente.

Nahuel Pennisi.

El presente de Campedrinos

La novedad discográfica coincide con una etapa de gran exposición y crecimiento en la carrera de la formación oriunda de la provincia de Buenos Aires. En febrero de 2026, Campedrinos representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar interpretando La Zamba sobre el escenario de la Quinta Vergara, tras haber obtenido previamente el galardón a la Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. A estos hitos en vivo se añaden dos candidaturas en los Premios Gardel, distinciones que ratifican el alcance de su propuesta entre las nuevas generaciones.

Asimismo, la salida del tema coincide con el desarrollo del Mate y Folklore Tour, una gira nacional con fechas en teatros de Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, donde el dúo repasa su repertorio habitual, estrena versiones en formato íntimo y consolida la estética que los ha posicionado entre las agrupaciones más escuchadas del género en plataformas digitales.