Las fotos de joven de Antonio Grimau: así era el histórico actor argentino

Hasta su muerte a los 82 años, Antonio Grimau construyó una de las trayectorias más extensas y reconocidas del espectáculo argentino. A lo largo de más de seis décadas de trabajo, se destacó en teatro, cine y televisión, con personajes que le permitieron transitar desde el perfil de galán de telenovelas hasta interpretaciones dramáticas de gran intensidad. Su carrera, marcada por la versatilidad y el compromiso con el oficio, dejó una huella en distintas generaciones de espectadores.

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Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, su verdadero nombre era Antonio Rebolini. Su acercamiento a la actuación ocurrió cuando tenía apenas 16 años, luego de presentarse a una convocatoria para integrar el elenco de una obra en el teatro Charles Chaplin, ubicado en el barrio porteño de Almagro. Aquella experiencia fue el comienzo de un camino que se prolongaría durante toda su vida. Más adelante se formó con el reconocido director y maestro Juan Carlos Gené, a quien consideraba una figura fundamental en su desarrollo artístico.

Antonio Grimau creció en Remedios de Escalada.

Las ficciones en las que participó Grimau

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al teatro, pero rápidamente encontró espacio en la televisión. Desde finales de la década de 1960 participó en distintas producciones y comenzó a ganar popularidad con ficciones como El bulín, ¡Arriba juventud! y El exterminador. Durante los años siguientes integró elencos de ciclos y telenovelas que alcanzaron una importante repercusión, entre ellos Rolando Rivas, taxista, Dos a quererse, Trampa para un soñador, Extraños y amantes y La cruz de papel.

Antonio Grimau con Cristina Alberó en Trampa para un soñador.

Con el paso del tiempo, Grimau amplió su registro y demostró que podía interpretar personajes alejados de la imagen de galán que lo había acompañado en sus comienzos. En los años noventa y dos mil formó parte de producciones como Más allá del horizonte, Poliladron, Ricos y famosos, Cabecita, Soy gitano, Padre Coraje, Hombres de honor, Vidas robadas y Herencia de amor. También participó en Cha Cha Cha, el ciclo humorístico que le permitió explorar otra faceta interpretativa.

Antonio Grimau en El pan de la locura .

El teatro ocupó un lugar central en su carrera. Uno de los hitos llegó en 1990, cuando protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín. Su repertorio escénico incluyó obras como El acompañamiento, El precio, Hamlet, El avaro, Filomena Marturano y La ternura. También participó en el musical Hello, Dolly!.

Antonio Grimau en Trampa para un soñador.

Su lugar en el cine

En el cine, su filmografía abarcó títulos como La Mary, Los insomnes, Tres alegres fugitivos, Caballos salvajes, Nada por perder y Angélica. Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Por ese papel recibió el premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Hasta sus últimos años permaneció activo: en 2026 participó en Vamo’ los pibes, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro. Su recorrido quedó ligado a una manera de entender la actuación como un oficio sostenido por la formación, la constancia y la pasión por contar historias.