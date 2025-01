"Les dejo": Soledad Pastorutti generó revuelo en el folklore por su inesperado pedido

La Sole les hizo un especial pedido a sus fans en las redes.

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram un pedido tras recibir un reconocimiento artístico muy esperado. La artista oriunda del pequeño pueblo santafesino de Arequito se mostró muy alegre y apeló a sus millones de fans para que la ayuden en esta situación.

La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entre a mi Pago sin Golpear está nominada a los Premios Lo Nuestro por su álbum Raíz, Nunca Me Fui, que sacó el año pasado junto a las cantantes Niña Pastori y Lila Downs. La categoría que integra a este material es Música Mexicana - Álbum del Año y, ya que se trata de una premiación con votos de a gente, la artista les pidió a sus fans que la ayuden.

"Ay, gente querida, estoy tan feliz con esta nominación a los Premios Lo Nuestro, con este proyecto que está sonando de fondo, con el proyecto Raíz, con Lila y Niña. Votennos, les dejo acá el link para que el folklore siga estando bien en alto y con todo el corazón les digo gracias", soltó Pastorutti en una de sus recientes historias de Instagram, con una sonrisa de oreja a oreja por la noticia recibida.

La palabra de La Sole tras su show en Mendoza

La voz de canciones como Tren del Cielo y Adonde Vayas se presentó en el XXI Encuentro de las Naciones, en la ciudad de Junín, Mendoza. En su descargo, Soledad enfatizó en la gran cantidad de gente que había cuando cuando ella estaba en el escenario y, si bien habla de su gran poder de convocatoria, reconoció por qué a veces es más difíciles dar recitales multitudinarios.

La Sole y su esposo.

"Hay tanta gente que no alcanzás a conectar con los que están en el fondo. Es muy difícil, decí que hay un sonido y una técnica espectacular, un escenario gigante", comentó Pastorutti en sus declaraciones. Y sumó: "Entonces siento que para llegar allá lejos hay que dar más todavía, así que me voy contenta y porque conectar cuando hay mucha gente se hace un poquito más complejo y creo que salió todo bien. Una hermosa noche, así que bárbaro, todo de 10".

Las tristes palabras de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".