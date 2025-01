Furor en el folklore: un fan se subió al escenario de La Sole y sorprendió su reacción

Soledad Pastorutti recibió a un fan en medio de su show.

Soledad Pastorutti es una de las artistas de la música folklórica que más fans ha cosechado en sus décadas de carrera y, de ese modo, recientemente vivió un insólito momento con un admirador en pleno show. Un joven se acercó a la artista oriunda de Arequito para entregarle un regalo por el vigésimo noveno aniversario de su salto a la fama.

Pastorutti surgió como un fenómeno nacional a los 15 años de edad, tras su presentación en el Festival de Folklore de Cosquín, y en esos primeros años de estrellato vivió una exposición que ni ella ni su familia se esperaban: fans que la seguían por la ruta, que se hospedaban en las habitaciones contiguas a la de ella en hoteles, que esperaban en la puerta de su casa para que ella los saludara.

A pesar de que con el tiempo todo se acomodó, La Sole aún vive situaciones de acercamiento de ese estilo con sus fanáticos y eso mismo ocurrió en un reciente show de la cantante en un festival. Pastorutti se presentó en la Fiesta de la Vendimia y allí uno de sus admiradores se acercó a saludarla y a entregarle como regalo una porción de torta con velas que Soledad sopló, en alusión a su cumpleaños 29 como artista profesional. Fiel a su estilo, la música se mostró súper amable y amorosa con su fan, a quien saludó y agradeció ante la multitud.

La Sole sobre su paso por la Fiesta de la Vendimia

"No se puede explicar con palabras lo vivido anoche en la Vendimia Sanrafaelina! Alegría, emoción, lindos recuerdos... No paramos de cantar y bailar! Festejar los 29 años con la música con ustedes fue un regalo del cielo! Gracias por la entrega Mendoza!", comentó Pastorutti en su posteo. Y añadió: "Los adoro! Nos vemos el próximo sábado en Cosquín para seguir festejando juntos! Mi presentación será en la apertura, bien temprano… Yo te avisé".

Soledad Pastorutti y su fan.

La inesperada confesión de La Sole que sacude al folklore

En una entrevista a Los Andes, "La Sole" lanzó una reflexiva declaración cuando le preguntaron si se ve parando en algún momento: "Yo quiero siempre tener ganas de subirme al escenario y dar lo mejor. A veces el cuerpo te va pidiendo frenar porque si bien yo me preparo un montón, tengo mucha energía". Y sostuvo: "Pero la verdad es que me bajo del escenario cada vez con más dolores, cada vez me cuesta más reponerme y necesito más tiempo entre un recital y otro".

Aunque su declaración pone en suspenso su futuro en la música, La Sole llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró: "Esto no significa ni que llegue el final ni mucho menos, pero sí que hay que bajar un poco la adrenalina".

El invitado de La Sole en Jesús María 2025

La Sole convocó a Raly Barrionuevo, con quien cantó la clásica y popular zamba Luna Cautiva, ante las decenas de miles de espectadores emocionados. "Qué noche increíble vivimos ayer en el Festival de Jesús María!!! La música nos unió en un abrazo gigante que me llevo en el corazón. Gracias a dos artistas que admiro y respeto profundamente: Eugenia Quevedo y Raly Barrionuevo", escribió la Sole en Instagram. Y cerró: "La noche fue aún más especial con la presencia de ustedes! Y a todos los que estuvieron, gracias por la energía!".