Dolor en el folklore: murió Alberto Hassan, fundador de Opus Cuatro

Este sábado 25 de octubre el folklore está de luto para despedir a Alberto Hassan, uno de los fundadores del legendario grupo coral Opus Cuatro, quien murió el pasado viernes a los 82 años. "Nunca mueren los que han alumbrado, por eso no le decimos adiós, porque seguirá siempre a nuestro lado, cantando", lo despidió Teresa Parodi a través de sus redes sociales.

Surgido en La Plata en 1968, Opus Cuatro fue un reconocido grupo vocal de folklore. En ese sentido, el propio Hassan -apodado cariñosamente "El Albino"- aseguró en varias oportunidades: "Revolucionamos las formas de interpretar el folklore". Es que la agrupación fue parte de la tendencia de grupos vocales que caracterizó al género en las décadas de 1960 y 1970.

La tradición de trabajar a dos o tres veces comenzó a cambiar en parte por el éxito y el talento de Opus Cuatro, que tenía a Hassan como primer tenor, a Antonio Bugallo como segundo tenor, Lino Bugallo como barítono y Federico Galiana como bajo. El grupo, que se disolvió en 2023, se convirtió en embajador argentino de la música gracias a las casi 80 giras que realizaron alrededor no solo de la Argentina sino de todo el mundo.

La despedida de Alberto Hassan

La familia del artista confirmó que se le dará el último adiós al cantante este mismo sábado, de 16 a 20 en Casa América (Acevedo 1120, CABA).